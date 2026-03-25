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人形機器人「ChatGPT時刻」何時到？中國業者：至少5年

記者黃雅慧／海南博鰲即時報導
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人型機器人或許很夯，但未必即將上演所謂的ChatGPT時刻。（美聯社）
人型機器人或許很夯，但未必即將上演所謂的ChatGPT時刻。（美聯社）

人形機器人成為2026年博鰲論壇的吸睛點，論壇期間也熱議人形機器人「ChatGPT時刻」何時到來，中國有業者認為需要十年，但有業者更樂觀認為，可能兩年就能迎接ChatGPT時刻。不過，有業者認為五年時間會合適些。

人形機器人「ChatGPT時刻」，通常形容一個AI（如聊天機器人）表現出驚人的人類特質（如情感、幽默感、創造力或自我意識）的瞬間。

vivo機器人Lab首席科學家邵浩表示，AI從2012年深度學習興起到2019年才出現ChatGPT時刻，中間產生非常大的數據變化。過去數據都是人類標註，GPT時刻出現是因為找到一條低成本海量免費數據可用。換言之，機器人「ChatGPT時刻」的出現是要找到低成本的海量數據，人類的視頻數據可以作為這樣一個數據類型，這是一個最前沿的研究方向，總歸還是數據問題。

商湯聯合創始人、執行董事、大曉機器人董事長王曉剛則用數據量估算，行業裡面大概是10萬小時的量級，去年他們提出環境式速採，這樣的話目標在未來的兩年，27年達到1,000萬小時的量級，有兩個數據級，再做一些加持，可以達到上億小時的級別，那個時候能到ChatGPT時刻，「（估計）兩年的時間。」

百度集團執行副總裁、百度智能雲事業群總裁沈抖表示，目前從技術上來講，現在無論是大腦小腦，整個技術方案還沒有完全統一，還遠遠沒有到所謂的ChatGPT或者是iPhone時刻，雖然現在規模熱度很高，但還在建設的過程中。

沈抖進一步指出，並不存在ChatGpt時刻，數據基礎條件有了，只需方法論上的突破，但是具身智能跟自然世界的交互，完善整個行為過程是一個漸變的過程，發展過程當中就不存在ChatGPT時刻，它就是一個漸進的、逐步發生的。

星動紀元科技有限公司創始人陳建宇也認為這是完全漸進的時刻，如果非要給一個時間的話，「我會給五年」，真的是對標ChatGPT這麼一個時刻，他覺得五年會相對合適一些，這也是他跟包括美國那邊最頂級的一些做具身智能的學者的討論，「我感覺大概的時間點是五年。」

人形機器人

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