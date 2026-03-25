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自衛隊員持刀闖中駐日使館 中國：新型軍國主義成勢為患

記者陳宥菘／即時報導
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中國外交部發言人林劍。（取自中國外交部網站）
中國外交部發言人林劍。（取自中國外交部網站）

日本陸上自衛隊1名23歲三等陸尉，24日上午持刀闖入中國駐日本大使館，為緊繃的中日關係再掀波瀾。中國外交部25日痛批，這次事件反映日本國內極右翼思潮和勢力十分猖獗，「新型軍國主義」成勢為患，並直指日方對自衛隊人員失管失教，日方將如何確保此類事件不再發生，「中方拭目以待」。

共同社報導，據日本警方消息，涉案者是隸屬於陸上自衛隊海老野駐地的三等陸尉村田晃大，他在24日上午9時左右闖入東京都港區的中國駐日大使館館區內，大使館相關人員將其控制，東京警視廳以涉嫌闖入建築物為由逮捕了該人；事件中無人受傷。

澎湃新聞報導，中國外交部25日下午例行記者會上，有日媒提問指，據報導，闖入中國大使館的日本自衛隊員目的是想與中國大使交談，中國外交部發言人林劍反問，「你見過有人未經允許持刀進入使館，同大使交談的先例嗎？」

林劍指出，該不法分子為自衛隊的官員，攜帶長達18公分的刀具非法翻牆闖入中國使館，這是日本警方已經查證的事實，其威脅要以所謂「神的名義」殺死中國外交人員也是不爭的事實，日方必須對事件進行全面嚴肅的徹查。

林劍也表示，中方已在北京和東京向日方嚴正交涉，表達強烈不滿，指出該事件嚴重威脅使館人員安全，擾亂使館安寧，損害使館尊嚴，表明日方未能切實履行「維也納外交關係公約」義務，未能盡到保護使館及外交代表不可侵犯的特殊責任。「我們再次敦促日方立即徹查事件，嚴懲不法分子，給中方一個負責任的交代。」

另有媒體關切，日方是否已向中方做出保證，確保此類事件今後不再發生？此次事件是否會加劇東京與北京之間的裂痕？林劍回應稱，這一事件再次反映出日本國內極右翼思潮和勢力十分猖獗，「新型軍國主義」成勢為患，也暴露日本政府在歷史、台灣等涉及中日關係重大核心問題上「錯誤政策流毒深重」。

林劍說，日方對自衛隊人員失管失教，未能履行對中國使領館和外交人員的安保責任。「至於日方將採取什麼措施妥善處理此次的事件，如何從根源上確保類似事件不再發生，建議你直接問日本方面。包括中方和國際社會都在拭目以待。」

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