香港蘋果日報3家公司被註銷登記 大樓遭港警查抄

香港蘋果日報。(美聯社)

香港 蘋果日報3家關聯公司昨天遭港府正式註銷公司登記後，香港警察機動部隊及香港國安處人員上午封鎖蘋果日報大樓，並在午後派遣大批人員進入大樓內展開搜索及查封作業。現場有數十名員警把守封鎖線，直到下午3時過後結束。

香港政府新聞處24日發出新聞稿，指港府當日依據香港國安法及相關清盤法律條文，命令香港公司註冊處處長將蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果互聯網有限公司等3家公司，自公司登記冊中剔除，並於即時完成後在憲報刊登除名公告，3家公司即告解散，並成為「受禁組織」。

綜合法國國際廣播公司報導及網路訊息，位在將軍澳工業邨駿盈街的蘋果日報大樓，今天上午出現多名港警機動部隊及香港國安處人員在四周拉起封鎖線。中午過後，大批員警及國安處人員即進入大樓內展開搜索及查封，大樓外並有數十名員警把守封鎖線，整個過程直到下午3時過後才告結束。

香港壹傳媒集團及蘋果日報創辦人黎智英 被控涉及「串謀勾結外國勢力」等3項罪名，在今年2月被重判20年有期徒刑。此外，蘋果日報3家關聯公司也因此被控「危害國家安全」罪成立，今年2月9日各被判處罰款港幣300萬4500元（約39.4萬美元）。

至於「受禁組織」，是根據香港「維護國家安全條例」（通稱基本法第23條）及「社團條例」，被保安局長命令禁止在港運作的組織，通常涉及「危害國家安全」、「與境外政治勢力勾結」或「具有嚴重分裂意圖」。

綜合港媒報導，在此之前，香港國安處人員24日搜查位在九龍深水埗的「一拳書館」，並依涉嫌違反「港區國安法」罪名拘捕4人，包括書店負責人龐一鳴，同時查抄「黎智英傳」等一批被認為「具煽動意圖」的書籍。