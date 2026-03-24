曾稱「若攻台捐人民幣5000萬」張雪峰為何被叫「彪哥」？

中國考研網紅名師張雪峰突傳離世消息。（圖取自張雪峰微博）

曾在去年9月時稱若中國攻台、他個人至少捐人民幣5000萬元(約707萬美元)的41歲的中國網紅考研名師張雪峰，24日突傳離世消息。

香港01報導，張雪峰在微博有粉絲逾800萬、抖音有2,611萬粉絲，本名張子彪，所以曾被同學及一些網友暱稱為「彪哥」，1984年5月出生於中國黑龍江省齊齊哈爾市富裕縣，畢業於鄭州大學，2016年因「七分鐘解讀34所985高校」影片走紅網路、2021年創辦「峰學未來」，以高考志願填報和考研研究所輔導領域內容走紅，是中國考研指導教師、網路紅人。

去年中國九三閱兵時，張雪峰要求旗下教育公司數百名員工觀看直播，並說中國有這些武器不是為了嚇唬別人，而是為了國家統一。他當時還指，若中共要攻台，他個人至少捐5,000萬元人民幣、公司至少捐1億。但去年9月底時，他的帳戶一度被禁止關注，並被禁言停播。

去年12月時，張雪峰在微博發文表示，「處罰期已過，已經深刻反省，謝謝大家的關心支持！以後不會了。」

《姑蘇晚報》指，24日中午，張雪峰在其公司跑步後出現不適，被緊急送至醫院。經全力搶救無效去世。「蘇州峰學蔚來教育科技有限公司」發布訃告，稱張雪峰因心源性猝死全力搶救無效逝世。

新浪財經24日晚間引述該訃告指，「我們懷著無比沉痛的心情，向所有關心張雪峰老師的各界朋友告知：親愛的張雪峰老師，因心源性猝死全力搶救無效，於2026年3月24日15時50分在蘇州逝世。」

訃告稱，張雪峰出身寒門，一生心繫廣大學子，深耕教育行業，始終以捐資助學，助力學子成長為己任，以赤誠之心踐行教育理想，嘉言懿行，啟迪後人。特此訃告，深切哀悼。」