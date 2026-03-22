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大洗牌來臨？ AI短劇席捲短劇業 中國編劇：AI是斬殺線

記者謝守真／即時報導
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中國AI短劇「撞臉」爭議頻發，多部劇集疑似撞中國知名演員楊紫、肖戰形象，遭下架或改名處理。圖／取自科創板日報
中國AI短劇「撞臉」爭議頻發，多部劇集疑似撞中國知名演員楊紫、肖戰形象，遭下架或改名處理。圖／取自科創板日報

隨著人工智慧（AI）技術快速滲透短劇產業，成本大幅下降、AI演員頻繁「撞臉」明星，演員、剪輯等崗位開始被取代。有中國短劇業內人士稱，「AI是我們行業的斬殺線」，短劇公司轉向AI製作潮流已成趨勢，法律爭議與產業重構同步浮現。

科創板日報指出，面對AI科技浪潮向短劇產業席捲而來，關於「誰會被淘汰」的討論已在短劇產業內部蔓延，部分演員、剪輯等職位開始被「會電腦AI產生影片的人」取代。隨著「AI演員」接連「撞臉」明星，侵權風波不斷，從網友抵制到平台下架，AI短劇底線的拷問也正在上演。

字節跳動於2月推出新一代AI影音生成模型Seedance 2.0，使AI生成短劇不再受人物一致性與畫面穩定性限制。DataEye-ADX行業版數據顯示，2026年1月中國AI漫劇上線數量達1萬4,634部，平均每天470多部新劇上線。

一名短劇編劇表示，傳統真人短劇製作成本高昂、周期長，通常需2至3個月完成，而AI短劇成本僅為原來的十分之一，周期縮短至數天。抖音集團自1月起推出保底激勵政策，超頭部每部劇保底90萬元（人民幣，下同）至360萬元，S+級36萬至72萬元不等。降本與激勵政策推動下，大量短劇公司轉向AI短劇製作，尤其是中層及以下製作公司。

有業內人士透露，「很多公司都不再做真人劇，腰部及以下製作公司轉型後壓力會小很多，頭部公司仍堅持精品化路線。」AI短劇興起也引發肖像權爭議。上海市信義律師事務所執行主任李登川表示，判斷AI形象是否侵權，關鍵在於是否具有「可識別性」，即是否能與特定明星建立明確對應關係；上海市光明（南京）律師事務所高級合夥人陳煉指出，平台若明知或應知侵權行為而未採取措施，也可能承擔連帶責任。

業內呼籲，需構建「技術賦能、規則明確、多方共治」治理機制，包括製作方保證素材合法、平台建立分級審核、AI技術公司將合規設計前置，以及監管部門推動跨部門協同與行業自律。

DataEye數據顯示，2026年1月漫劇百強榜中，AI仿真人短劇占比由去年7%升至38%，全年用戶規模預計由2025年的約1.2億增至2.8億，市場規模約240億元。CIC灼識諮詢董事總經理姜驍瀟指，AI短劇推動生產流程由依賴真人拍攝轉向以模型生成、快速迭代和批量複製的新流程，核心創作能力更凸顯，中層級以下演員、群演及標準化執行崗位將首先承壓。

姜驍瀟表示，AI短劇大概率不會完全替代真人短劇，而是將與真人短劇長期並存，並逐步演化為獨立品類。未來，AI短劇、真人短劇與融合型短劇並行發展，可能成為更現實的行業格局。

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