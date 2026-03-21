我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

容易長又好吃 四種水果適合在春天種植

TSA員工沒薪水快要活不下去 機場發起募捐

荷莫茲海峽封鎖致機酒郵輪齊漲價 中客五一假期預算飆升

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
隨著原油運輸受阻及不斷上升的油價，全球機票、郵輪、酒店陸續翻倍漲價。圖為青島郵輪母港碼頭客貨班輪「新金橋5號」。(新華社)
隨著原油運輸受阻及不斷上升的油價，全球機票、郵輪、酒店陸續翻倍漲價。圖為青島郵輪母港碼頭客貨班輪「新金橋5號」。(新華社)

伊朗近期對全球重要能源海上通道荷莫茲海峽祭出控制措施以報復美國、以色列攻擊，這場戰爭迄今不見轉機，卻早已熬乾了遠在6000公里以外的中國中產階級。隨著原油運輸受阻及不斷上升的油價，機票、郵輪、酒店陸續翻倍漲價，許多原本規畫五一假期要赴國外旅遊的中國中產階級，被迫咬牙選擇「消費平移」轉向國內旅遊，但連自駕遊都得多花錢。而在荷莫茲海峽，也有多名中國船員受困，缺水斷菜、口糧告急，心急如焚的他們卻只能等待。

據旅界風雲報導，這個五一假期，中國中產被集體困在了機酒郵輪齊漲價裡。近日有網友發文稱，原本欲買卡達航空機票在清明出境遊，但考量中東戰事，許多朋友勸她等等，沒想到這一等，原價8000元人民幣（約1162美元）機票漲到了1.3萬元，然後又熬到了2.3萬元才忍痛出手。評論區也一片哀嚎，全是同款遭遇的網友，抱怨五一出遊預算愈來愈多。

近期多家航空公司調高了價格。據旅界不完全統計，春秋航空上海飛吉隆坡和檳城的燃油附加費從180元跳漲到了360元；上海飛大阪、福岡和名古屋從200元調到了312元；吉祥航空中國到印尼燃油附加費調高到600元。大量航線燃油費直接翻倍，三大航也沒守住，南航中國澳洲航線上調270元，中國美國航線經濟艙上調250元、公務艙上調500元，國航、東航、海航也醞釀跟進中。

郵輪公司也要收燃油附加費。星夢郵輪旗下的雲頂夢號通知，因中東地緣政治導致燃油價格大幅上漲，自3月20日起，新預訂航次將對每位旅客徵收每晚15新加坡幣（約75元人民幣）的燃油附加費，且2歲以上一視同仁。另此前馬爾代夫原油價格上調，當地部分酒店也已提前告知即將漲價，芙拉瓦西島3月15日起從每人1.2萬元漲到1.5萬元。

機票、郵輪、酒店三條線同時在漲，熬乾了中國中產階級出行帳單上的預算，許多人改在五一國內遊，但就連自駕遊都變貴了。

另據每日經濟新聞，荷莫茲海峽上有千餘艘等待通航多天的船隻，其中，中國船員張楚（化名）稱，他們的貨輪被困波斯灣已20天，「開始節水了」，不僅船上淡水儲備告急，下錨等待這些天，蔬菜沒得吃，口糧只夠一個月，同時手機還不時收到導彈預警，讓他們只能藉日夜海釣舒緩緊張，等待遙遙無期的通航。

無人敢闖，貨物進退兩難。3月19日，一家物流公司創始人萬迪（化名）說，客戶原定去伊拉克的幾十條櫃子被卸在了阿聯酋，未來損失預計遠超100萬元。港口擁堵、空箱短缺、船期不穩、停航增加等，羅賓升國際貨運集團預警，若目前情勢持續數周以上，海運市場可能會逐步出現更廣泛的影響。

郵輪

上一則

羊肉小串、烤茄子…英曼徹斯特橋洞下 中式燒烤攤吸引留學生

下一則

「來看我電人」 公院「靚仔醫生」曬急救照惹議 曾上選秀節目

延伸閱讀

油價漲、附加費增 搭機出行荷包大失血

油價漲、附加費增 搭機出行荷包大失血
物價漲業者苦撐 基隆廟口夜市螃蟹羹漲2成人潮還是多

物價漲業者苦撐 基隆廟口夜市螃蟹羹漲2成人潮還是多

航空業拉警報 航空燃油價格翻倍上漲 全球航班縮減壓力升溫

航空業拉警報 航空燃油價格翻倍上漲 全球航班縮減壓力升溫
中東團客不想付高額取消費堅持要去 林佳龍無奈：喊也喊不聽

中東團客不想付高額取消費堅持要去 林佳龍無奈：喊也喊不聽

熱門新聞

隨著荷莫茲海峽航運受阻引發全球能源市場擔憂，紐約時報14日報導對此指，中國擁有兩張「王牌」，即電動車與可再生能源，這使其在應對全球石油危機時具備競爭優勢。圖為伊朗革命衛隊去年在荷姆茲海峽演習。（美聯社）

荷莫茲海峽受阻 紐時：中國手握2張「王牌」可從容應對

2026-03-14 23:45
吉林長春七隻家犬疑似被偷走途中集體逃脫、結伴穿越17公里成功返家。(視頻截圖)

吉林被竊7狗掉落高速結伴跋涉17公里返家 主人：幸好沒被吃掉

2026-03-19 22:27
人民大會堂的熱水瓶用了30年。(視頻截圖)

兩會／中國人民大會堂用30年掉漆熱水瓶 號稱「節儉」被網民吐嘈

2026-03-14 21:15
一名女子15日穿著暴露地在湖南長沙鬧區遊蕩，並不時擺弄撩人舞姿，吸引路人圍觀。（視頻截圖）

長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了

2026-03-17 06:30
死者為一名34歲中國女子。（取材自紅星新聞）

安徽女在泰跑趴成裸屍 最後影像曝…被中國男拖上寶馬

2026-03-15 05:30
一名來自重慶的中國留學生，被指刷爆日本信用卡並欠租，不還錢還溜回中國；此為示意圖，東京大學前學生與家長合影。（路透）

欠租、刷爆信用卡溜回中國 留學生為何被罵「蠢貨」？

2026-03-18 10:30

超人氣

更多 >
穆勒辭世 川普：我很高興他死了

穆勒辭世 川普：我很高興他死了
水煮蛋保存有期限 三技巧告別手殘輕鬆剝好蛋殼

水煮蛋保存有期限 三技巧告別手殘輕鬆剝好蛋殼
全美機場安檢塞爆…馬斯克出手願替TSA發薪水

全美機場安檢塞爆…馬斯克出手願替TSA發薪水
魏哲家獲亞大名譽博士 直言中國機器人「沒用」

魏哲家獲亞大名譽博士 直言中國機器人「沒用」
川普警告：若民主黨不結束政府關門 下周派ICE進駐機場

川普警告：若民主黨不結束政府關門 下周派ICE進駐機場