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特斯拉擬採購29億美元中國太陽能設備 中廠證實

記者陳湘瑾／即時報導
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特斯拉正尋求向蘇州邁為等中國供應商，採購價值29億美元的太陽能面板與電池製造設備。（路透）
特斯拉正尋求向蘇州邁為等中國供應商，採購價值29億美元的太陽能面板與電池製造設備。（路透）

特斯拉正尋求向蘇州邁為等中國供應商，採購價值29億美元的太陽能面板與電池製造設備，涉及數家上市公司。中國一家太陽能企業證實上述消息，並透露合約規模在吉瓦級。

路透報導，全球最大的太陽能電池片絲網印刷設備生產商蘇州邁為科技，是特斯拉主要設備的候選供應商之一，公司也一直在尋求中國商務部的出口許可。其他潛在供應商包括深圳捷佳偉創新能源裝備和拉普拉斯新能源科技。

財聯社引述消息人士報導，此前馬斯克旗下Space X團隊向中國一家頭部異質結設備廠採購設備，該訂單預計將於5月第一周發貨。類半導體產品出口都需要經過相關部門備案審批，目前還在推進中。

知情人士表示，這些設備將運往美國德州，特斯拉要求中國供應商在秋季前交付設備。馬斯克計劃打造的太陽能容量將主要供特斯拉使用，部分也將用於為SpaceX的衛星供電。

馬斯克團隊旗下太陽能訂單主要分為Space X（S鏈）和特斯拉（T鏈），規劃應用場景分別是太空和地面。另據消息人士，目前T鏈合作訂單還處於洽談中，涉及多家TOPCon設備廠。

今年2月，Space X團隊和特斯拉團隊就曾拜訪多家中國太陽能企業。特斯拉團隊到訪多家產業鏈企業；SpaceX團隊主要到訪太陽能設備廠，並與中國某頭部異質結設備廠有訂單合作，但基於商業保密要求等因素，未作公開。

當時數輪市場情緒的關鍵詞是「太空太陽能」，被業界認為落地仍需要較長時間的、配套商業航天的應用場景。中國光伏行業協會執行秘書長劉譯陽當時表示，目前，太空太陽能技術仍處於探索和驗證的初期階段，確定明確的技術方向為時尚早。

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