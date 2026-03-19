公司正受美國安調查 TP-Link創辦人趙建軍傳申請川普金卡

全球路由器品牌TP-Link創辦人趙建軍。（取材自亞省新聞網）

大型路由器製造商TP-Link面臨美國總統川普政府的國安調查之際，知情人士透露，來自中國的TP-Link創辦人趙建軍（Jeffrey Chao）已申請川普金卡計畫（Trump Gold Card）下的快速簽證，試圖加速取得美國永久居留權。TP-Link發聲明證實趙建軍及其妻子正積極申請美國公民 身分，但拒絕評論是否申請川普金卡。由於美國商務部 認為TP-Link與中國的關係可能危及美國國安，趙建軍是否能獲得100萬美元的川普金卡，引發關注。

據彭博資訊報導，知情人士透露，總部設在加州的TP-Link Systems Inc.公司已告知負責調查其營運的聯邦機構，創始人兼執行長趙建軍已根據該計畫申請永久居留權。

成功申請金卡者必須向商務部繳納100萬美元的「無限制贈款」來換取簽證。

TP-Link在一份聲明中拒絕就是否申請川普金卡置評，僅表示趙建軍及其妻子正在爭取獲得美國公民身分。該公司發言人表示，TP-Link歡迎與美國政府接觸的機會，以展示其符合行業標準的安全做法。發言人並表示公司致力於解決任何國家安全問題。

據報導，美國商務部暫未回應置評請求。

趙建軍及其妻子據傳申請川普金卡。圖為川普先前展示的「金卡」。(路透)

之前曾有知情人士透露，美國商務部正在調查TP-Link，因TP-Link與中國的關係可能對國安構成無法接受的威脅。商務部數個月來一直在權衡是否發布「初步認定」，指稱TP-Link確實構成這類威脅，一旦發布這項評估，TP-Link在美業務恐更接近面臨限制，或是被禁止。

當時知情人士表示，上述評估已準備就緒一段時間，但最近幾周出現了一系列推動它落地的活動。這樣的結果會使TP-Link朝著其美國業務受限或遭封殺更進一步。

趙建軍和他的兄弟趙佳興30年前在中國共同創立了TP-Link。2024年，他們展開被稱為「去中國化」的重組，將公司拆分為兩家總部分別設在美國和中國的實體。2018年在加州爾灣購置了房產的趙建軍去年接受採訪時表示，他已於當年1月申請了美國綠卡。

公司方面發布聲明稱，趙建軍領導的美國TP-Link與其兄弟在中國的業務已不再有任何關聯。彭博去年刊出的調查則發現，以美國為總部的TP-Link公司很多研發和製造業務仍留在中國。一些美國國安官員、國會議員及州級官員主張，中國政府可能積極謀求TP-Link參與網路攻擊，TP-Link則否認。

另據中央社報導，除了商務部的調查，TP-Link同時正遭美國司法部、聯邦貿易委員會（FTC）以及德州與佛州檢察長的調查。這些調查涉及國安、反壟斷、隱私與消費者保護等議題。