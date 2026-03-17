中國最大律師事務所盈科創始人陷「暴雷」資金缺口達40億

盈科律師事務所創始人梅向榮。（取自中國教育在線）

中國規模最大的盈科律師事務所，近日深陷創始人梅向榮「暴雷」風波。網傳梅挪用律師費對外融資並違規擔保，金額高達人民幣40億元（約5.8億美元）。盈科律所第一時間切割關係，指梅已辭職，事件為其家人開辦公司產生的問題，與律所執業無關。但最新消息指出，目前上海警方已對此事件立案調查。

根據中國新聞周刊報導，3月11日，梅向榮被指挪用律師費對外融資並違規擔保的傳聞迅速發酵。多名人士稱，梅向榮去年就曾被警方約談過，讓他盡快兌付資金，化解風險，但其至今未處理好。報導稱，梅向榮在今年3月向警方自首。

報導並稱，3月16日上午從上海市公安局靜安分局經偵支隊掌握到，目前警方已對該案立案調查。

此前，盈科律所相關人士稱，涉事主體為上海贏柯企業管理有限公司，融資協議金額為人民幣10億元，而非網傳的40億元，其中不涉及盈科律所資產抵押，但可能涉及「用盈科的聲譽換取信任」。

報導指，上海盈科法定代表人為梅向榮的哥哥梅春華。兩人還有一個共同的妹妹叫梅亞萍，三人構成了盈科商業版圖的核心家族成員。

上海蘭迪律師事務所主任劉逸星稱，事發後收到多宗投資人或家屬的相關諮詢，有的人投資高達人民幣500多萬元。

公開資料顯示，盈科律師成立於2001年，在中國擁有127家律所及1家粵港澳聯營律所。據2025年ALB China中國最大30家律所榜單，盈科以1萬8,694名的律師總人數位居榜首，而排名第二的大成律師事務所人數為8,868人。

梅向榮自1996年起從事律師職業，1997年首創「律師代理購房」法律服務模式。2007年加入盈科律師事務所後，他推動該所執業律師從2007年的24人迅速發展到2011年的1,600人，奠定了盈科規模化發展的基調。

截至目前，盈科律師事務所官網團隊名單中已檢索不到梅向榮訊息，但其新年致辭仍保留，只是落款已無姓名，照片也已被刪去。