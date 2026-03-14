我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普稱多國將和美國一同派艦 確保荷莫茲海峽安全

香港禪院和尚打架 1進醫院1被拘捕 網友：六根未淨

「養龍蝦」潮背後：美算力巨頭搶電20年 中國正複製

記者林宸誼／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
今年中國政府工作報告首次提及算電協同。報告提出，打造智慧經濟新形態。實施超大規模智算集群、算電協同等新基建工程，加強全國一體化算力監測調度，支持公共雲發展。（路透）
今年中國政府工作報告首次提及算電協同。報告提出，打造智慧經濟新形態。實施超大規模智算集群、算電協同等新基建工程，加強全國一體化算力監測調度，支持公共雲發展。（路透）

中國水電水利規畫設計總院院長助理、首席技術專家姜昊表示，隨著AI興起，美國一些大型算力公司開始與電廠簽訂長達10到20年的帶價長期協議，這對投資人來說是極強的保障。而對於近期AI智慧體OpenClaw的火爆，他認為，儘管「養龍蝦」短期存在不確定性，但帶來的穩定電力需求若能轉化為長期協議，將極大提振新能源領域的投資信心。

界面新聞報導，今年中國政府工作報告首次提及算電協同。報告提出，打造智慧經濟新形態。實施超大規模智算集群、算電協同等新基建工程，加強全國一體化算力監測調度，支持公共雲發展。

浙商證券表示，算電協同被列為國家級新基建工程，代表戰略高度從技術探索到國家頂層設計的躍升。2023年，「關於深入實施『東數西算』工程加快構建全國一體化算力網的實施意見」就提出了「算力電力協同」，隨後內蒙烏蘭察布、甘肅慶陽等多地開展了相關試點。

該機構稱，算電協同列入政府報告，不僅是「東數西算」工程的深化，更是解決AI時代「電力成本」與「綠電消納」兩大核心瓶頸的必由之路。

姜昊指出，前些年中國對可再生能源上網有一系列硬性規定，追求較高比例的可再生能源並網。如今，單靠政策手段強制保障上網，已經越來越難奏效。市場的消納能力和經濟發展對電力的需求，直接制約著新能源的發展。

近年來，中國新能源爆發式增長。國家能源局數據顯示，2025年新增風電、太陽能發電裝機超4.3億千瓦，年增22%，再創歷史新高。風電、太陽能發電累計並網裝機達到18.4億千瓦，占比達到47.3%，歷史性超過火電。可再生能源電量占總發電量的比重，已達到近四成。

更高的目標還在前方。2025年9月，中國宣布到2035年，風電和太陽能發電總裝機容量達到2020年的6倍以上、力爭達到36億千瓦。在裝機規模高速擴張的同時，消化容納問題正成為行業發展面臨的新挑戰。

在推動「東數西算」的過程中，「綠電直連」是破局的關鍵。綠電直連是指電源不直接接入公共電網，而透過與用戶直接連接的電力線路向單一用戶供電，供應的電量可以清晰物理溯源。

國家能源局數據顯示，目前全中國已有84個綠電直連項目完成審批，涉及新能源裝機規模高達3259萬千瓦。

招商證券研報稱，政策端的強力催化加上綠電直連專案規模化落地，算電協同正從政策規劃走向產業實踐。

對於綠電直連專案的布局，中網聯合總工程師歐陽羿提醒，成功的專案需要企業具備兩個關鍵要素。首先是「好負荷」，即用電負荷需保持較高水準且穩定，同時企業經營具有較強確定性。由於新能源資產的投資回收周期較長，負荷的穩定性與經營的可持續性至關重要。

其次是「好資源」，要求企業周邊具備可利用的風光資源。

他以河南為例，當時在推進源網荷儲示範專案時，河南的風光資源較為豐富，負荷條件也具備，於是結合企業負荷與周邊資源進行了測算。結果顯示，若使用企業自建的風光項目供電，每度電可幫助企業降低約人民幣0.1元至0.2元的成本，這對企業而言是顯著的成本優化。

他表示，過去電價由容量電價與電度電價構成，綠電直連可說明企業節省系統運行費用等相關支出。

世報陪您半世紀

上一則

真不是穿越…600年前城磚上出現「劉德華」銘文

延伸閱讀

中國成全球最大龍蝦實驗場 美媒：考驗習近平監管策略

中國成全球最大龍蝦實驗場 美媒：考驗習近平監管策略
中國「新三樣」熱賣=傾銷？環時批美國「邏輯粗暴」

中國「新三樣」熱賣=傾銷？環時批美國「邏輯粗暴」
中國「知乎」CEO：AI漫劇正對行業造成結構性衝擊

中國「知乎」CEO：AI漫劇正對行業造成結構性衝擊
中國多家科技巨頭布局 工信部：「養龍蝦」須「六要六不要」

中國多家科技巨頭布局 工信部：「養龍蝦」須「六要六不要」

熱門新聞

中國興起「養龍蝦」與建構AI一人公司。(新華社)

他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元

2026-03-11 20:56
艾柯萊·艾山江奪下中國小姐冠軍。(取材自微博)

20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…

2026-03-09 07:30
巴拿馬市巴爾博亞港（Balboa）的景象。歐新社

中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施

2026-03-11 12:35
美伊開戰後，多艘船隻滯留荷莫茲海峽，中國航運公司正為全面復航作準備。(路透)

掛5星旗…首艘中籍船舶通過荷莫茲海峽 3散貨船跟在後

2026-03-13 02:29
前中國外長秦剛。(路透資料照)

港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休

2026-03-08 10:39
男子開飛機送母親回鄉下老家畫面。（取材自紅星新聞）

川男開700萬元飛機、花10分鐘送母回鄉 你猜成本多少？

2026-03-11 06:30

超人氣

更多 >
僅需頭戴攝像機「呼吸也賺錢」這類零工正興起

僅需頭戴攝像機「呼吸也賺錢」這類零工正興起
雞蛋和部分食材組合降低營養 跟它們混吃恐有中毒可能

雞蛋和部分食材組合降低營養 跟它們混吃恐有中毒可能
就在剛才…川普：空襲伊朗哈格島 摧毀了所有軍事目標

就在剛才…川普：空襲伊朗哈格島 摧毀了所有軍事目標
機器人蓋的房 工期24天售價37.5萬美元

機器人蓋的房 工期24天售價37.5萬美元
挖寶好市多「不到10元」解決一餐 亞洲味也入列

挖寶好市多「不到10元」解決一餐 亞洲味也入列