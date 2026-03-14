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香港禪院和尚打架 1進醫院1被拘捕 網友嗨稱：六根未淨

香港特派員李春/即時報導
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香港竹林禪院前的牌樓。（百度）
香港竹林禪院前的牌樓。（百度）

香港佛門清靜地，有和尚火大打架，結果一人送進醫院、一人被警察帶走。事件令香港網民歡樂，直指和尚六根未淨。

14日上午9時許，香港接到報案，說荃灣芙蓉山路竹林襌院中，有僧人襲擊另一名僧人。警方到場，拘捕一名51歲男子，指其涉嫌普通襲擊，帶到警署調查；另一名57歲和尚，則因臉部受傷，由救護車送往附近的仁濟醫院治理。

竹林禪院在香港已有90多年歷史，其名氣不是禪機深藏竹林，而是因院中供奉著一尊四面佛，那是賭王何鴻燊1982年由泰國請到，每逢公曆1月1日的四面佛誕，都有大批港人上山去禪院拜四面佛，主要求財求家宅平安。香港不少藝人更是篤信四面佛，不去泰國就進竹林。

竹林禪院出事時，正舉行一連七日的「梁皇寶懺法會」，周六是法會最後一天，兩名和尚據說是在法事活動中，為排隊起爭執，然後兩名和尚互相推撞，最後其中年輕的和尚出手打了年長的和尚。

香港警方初步調查說，兩人當時在襌院內參與活動，發生爭執被捕人疑用手襲擊事主臉部兩下，是事主報的警。警方指兩人均為僧人，持有香港身分證。打人者涉嫌「襲擊致造成身體傷害」被捕。

兩名和尚雖同在禪院但不算同門，被打的和尚聲稱他是駐院和尚，而打人那位是外面請來在法會幫忙的，被打和尚又指打人者有打人前科，他不會與那和尚和解。

香港網民聞此事件，在網上嬉笑連天，有人說佛都有火，可以理解；有人說，這兩名和尚都六根未淨，要不怎會因排隊就吵架打架；還有人感嘆，今天佛門已非清淨之地；更有人說和尚也服從規律，打輸入醫院打贏入差館(警署)。

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