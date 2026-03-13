我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美伊續叫陣…市場觀望油價與利率 美股小跌

川普對伊朗戰事說法反覆的背後真相：華府三股勢力拉鋸

中國對日本、加拿大鹵化丁基橡膠加徵反傾銷稅

中央社上海13日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國商務部13日公告，原產於日本、加拿大的進口鹵化丁基橡膠存在傾銷，導致中國鹵化丁基橡膠產業受到實質損害，將從14日起徵收反傾銷稅。（美聯社）
中國商務部13日公告，原產於日本、加拿大的進口鹵化丁基橡膠存在傾銷，導致中國鹵化丁基橡膠產業受到實質損害，將從14日起徵收反傾銷稅。（美聯社）

中國商務部今天公告，原產於日本加拿大的進口鹵化丁基橡膠存在傾銷，導致中國鹵化丁基橡膠產業受到實質損害，將從明天起徵收反傾銷稅。

中國商務部今天公告，原產於日本、加拿大的進口鹵化丁基橡膠（Halogenated Butyl Rubber）存在傾銷，導致中國鹵化丁基橡膠產業受到實質損害，將從3月14日起，對原產於日本、加拿大的進口鹵化丁基橡膠徵收反傾銷稅。

在反傾銷稅稅率部分，日本丁基株式會社（Japan Butyl Co., Ltd.）徵收稅率15.0%，其他日本公司為30.1%；阿朗新科加拿大有限公司（ARLANXEO Canada Inc.）與其他加拿大公司徵收稅率均為13.8%。

中國商務部在2024年9月14日對原產於日本、加拿大和印度的進口鹵化丁基橡膠進行反傾銷立案調查。2025年8月12日發布初裁公告，初步認定原產於日本、加拿大的進口鹵化丁基橡膠存在傾銷，印度被排除。

根據中國商務部公告說明，鹵化丁基橡膠是普通丁基橡膠的改良產品，鹵化反應主要包括氯化和溴化。鹵化丁基橡膠主要用於無內胎輪胎氣密層、醫藥瓶塞、防震墊等。

世報陪您半世紀

日本 加拿大 印度

上一則

荷莫茲海峽遭封鎖 中國提前投放化肥儲備

延伸閱讀

比亞迪擬在加拿大設廠 也考慮收購傳統車企

比亞迪擬在加拿大設廠 也考慮收購傳統車企
上月剛公告涉傾銷與補貼的中國活性陽極材料 美突宣布不課雙反關稅

上月剛公告涉傾銷與補貼的中國活性陽極材料 美突宣布不課雙反關稅
中國外交部：反對美國以產能過剩為藉口啟動301貿易調查

中國外交部：反對美國以產能過剩為藉口啟動301貿易調查

美國啟動301調查 青瓦台：將積極與美方協商

美國啟動301調查 青瓦台：將積極與美方協商

熱門新聞

中國興起「養龍蝦」與建構AI一人公司。(新華社)

他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元

2026-03-11 20:56
胡家豪（左）和周佳俊（右）一起野外調查。(取材自潮新聞／受訪者供圖)

浙江17歲學生揭「筷子蛇」新物種 論文登SCI

2026-03-05 21:51
艾柯萊·艾山江奪下中國小姐冠軍。(取材自微博)

20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…

2026-03-09 07:30
巴拿馬市巴爾博亞港（Balboa）的景象。歐新社

中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施

2026-03-11 12:35
前中國外長秦剛。(路透資料照)

港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休

2026-03-08 10:39
男子開飛機送母親回鄉下老家畫面。（取材自紅星新聞）

川男開700萬元飛機、花10分鐘送母回鄉 你猜成本多少？

2026-03-11 06:30

超人氣

更多 >
不可不知的社安金五項強制規定

不可不知的社安金五項強制規定
馬年3生肖運勢走強 事業貴人助攻、財運同步升溫

馬年3生肖運勢走強 事業貴人助攻、財運同步升溫
掛5星旗…首艘中籍船舶通過荷莫茲海峽 3散貨船跟在後

掛5星旗…首艘中籍船舶通過荷莫茲海峽 3散貨船跟在後
共和黨眾議員提案修法 取消親屬移民及綠卡抽籤

共和黨眾議員提案修法 取消親屬移民及綠卡抽籤
接班後一路神隱...伊朗新領袖聲明官媒代讀 傳聞昏迷截肢

接班後一路神隱...伊朗新領袖聲明官媒代讀 傳聞昏迷截肢