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荷莫茲海峽遭封鎖 中國提前投放化肥儲備

中央社台北13日電
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一艘載有萬餘噸化肥的貨船13日在山東港口煙台港卸貨。這批貨物將運往山東、河南、河北、內蒙古、甘肅等地，保障農資供應。（無人機照片） 中新社
一艘載有萬餘噸化肥的貨船13日在山東港口煙台港卸貨。這批貨物將運往山東、河南、河北、內蒙古、甘肅等地，保障農資供應。（無人機照片） 中新社

伊朗封鎖荷莫茲海峽，衝擊全球化學肥料供應鏈，中國今天宣布提前投放國家化肥儲備，以因應春耕的高峰需求，並要求相關企業滿足化肥需求，穩定市場供銷與價格。

伊朗封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），嚴重衝擊全球化肥供應鏈。公開資料顯示，全球約1/3尿素（氮肥）出口來自伊朗、卡達等中東國家。

中國農業生產資料流通協會今天宣布，為保障春耕期間農業生產集中用肥需要，國家有關部門決定即日起組織提前投放2025/2026年度國家化肥商業儲備（氮肥、磷肥及複合肥），要求相關承儲企業結合當地需求銷售氮磷及複合肥儲備貨物，切實滿足所在任務區域農業生產用肥需要，促進市場購銷有序、價格穩定。

路透13日報導引述一名北京的化肥分析師指出，今年國家化肥儲備的投放時間比往年至少提前了15天。近日，河南與山東的一些農民抱怨磷肥短缺。

中國的化肥通常每年春耕前釋放一次。分析師表示，提前緊急投放化肥儲備通常是在市場短缺或價格波動的情況下進行的。

報導提到，近日，與政府相關的行業機構發出一系列警告，敦促生產商不要囤積化肥或提高價格，因為全國各地的農民都在為春耕做準備。此次提前動用儲備正是基於這些警告。

報導指出，荷莫茲海峽的關閉導致區域化肥廠停產，航運路線嚴重受阻，威脅到印度等主要進口國的化肥供應，因為農民正在為播種做準備。

分析師還提到，全球化肥市場原本就已趨緊，中國今年還限制出口以確保國內供應。

報導指出，中國是世界上最大的尿素生產國，透過配額嚴格控制尿素出口，今年尚未發放任何出口許可證。

據陸媒北京日報，中國外交部下午舉行例行記者會，路透記者提問，有報導稱，印度已請求中國政府放寬尿素出口限制，以幫助印度彌補因荷莫茲海峽關閉而造成的供應損失。鑒於兩國近期外交關係的改善，中國是否會認真考慮這一請求？

中國外交部發言人郭嘉昆未置可否，僅表示「這個問題建議向中方的主管部門進行詢問」。

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