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川普或在訪中後批准史上最大規模對台軍售 中外交部回應

記者陳宥菘／即時報導
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中國外交部發言人郭嘉昆。（路透資料照）
中國外交部發言人郭嘉昆。（路透資料照）

路透引述知情人士報導，美國已備妥總規模約140億美元對台軍售案，將成為迄今對台最大軍售，美國總統川普可能在本月底訪問完中國後簽署。對此，中國外交部13日重申，中方堅決反對美國對台軍售，美方應以實際行動維護中美關係穩定發展，以及台海和平穩定。

陸媒澎湃新聞報導，中國外交部13日例行記者會上，有外媒記者提問，根據報導，美國已準備好向台灣提供一攬子重大軍售方案，等待美國總統川普批准，並可能在他訪華行程結束後不久即予簽署，發言人對此有何評論？

中國外交部發言人郭嘉昆對此回應稱，中方堅決反對美國向「中國台灣地區」出售武器的立場是一貫的明確的。他強調，美方應切實恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報，特別是「八一七」公報規定，停止對台軍售，以實際行動維護中美關係穩定發展，以及台海和平穩定。

根據路透報導，知情人士表示，這項軍售方案主要包括PAC-3愛國者飛彈和NASAMS防空飛彈，「只要總統點頭，這些就能正式對外宣布，一切都準備就緒」。另外還有價值60億美元的「不對稱」防衛能力，也在等待批准，可能會以配套或後續方案的形式公布。

一名白宮資深官員在回覆路透提問時證實，正在推動更多軍售批准，「軍售正在按程序推進」，並重申對台政策立場不變。

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