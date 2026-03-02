政協委員、360創始人周鴻禕提案：勿盲目追求對標Nvidia

360集團創始人周鴻禕（左）。(中新社資料照片)

2026年中國全國兩會召開在即，中國全國政協委員、360創始人、董事長兼CEO周鴻禕建議「晶片政策上不能一味的都在追輝達（Nvidia）的高端訓練晶片」，呼籲中國各地在發展算力方面應偏向於推理算力。

據「新浪科技」和中國基金報報導，關於AI在中國的落地，周鴻禕基於中國在能源電力上的優勢建議指出，一定要把晶片算力進行區分，分成訓練算力和推理算力。現在訓練算力的發展規模可能還有一定空間，但推理算力的發展規模空間是無限的，所以要區分這兩個算力，希望各地在發展算力方面能夠偏向於推理算力。

他指出，從中國國家產業政策方面，既然推理算力這麼重要，就要發展推理晶片，晶片政策上不能一味的都在追輝達的高端訓練晶片。推理晶片的戰略價值也非常重要，包括端側晶片，IoT邊緣側訓練晶片，企業私有化和家庭內部的算力，將來算力無處不在，會構成一個龐大的算力網路。

關於企業和個人怎麼迅速使用AI，周鴻禕提出打造AI代理開放平台的概念，建議把AI代理的基礎設施藏在後面，讓普通企業、普通個人很容易地就建立自己的AI代理，然後可以搭建自己的、學習自己的技能。

他還認為應把AI代理培訓在全國各地做起來。因為現在AI代理的開發和的管理打造，包括使用模式跟傳統軟體都不太一樣。企業要使用AI代理，不是由AI代理專家來主導，是由企業的業務專家來主導。所以，如何讓企業的業務專家學會打造AI代理，予以管理、監督、和運營，相關培訓要跟得上。

在周鴻禕看來，除了雲端服務，中國很多企業還需要搞私有化部署，其大模型和AI代理都應該部署在企業內部；算力要本地化，都買昂貴的B200肯定買不起，廉價的推理晶片會對企業的私有化部署提供很大方便，「推理晶片並不是做一個比輝達的晶片便宜、比它low的晶片」。

在「企業和個人如何快速使用AI」方面，周鴻禕表示，現在面臨的問題是都在用AI助手，或者把AI當搜尋用，個人如何打造專屬私人的AI代理？ OpenClaw的啟發是要簡化。