中國整頓「幽靈外送」 6月起平台須實名審查、半年1核驗

為了整頓「幽靈外送」問題，中國市場監管總局26日表示，「網絡餐飲服務經營者落實食品安全主體責任監督管理規定」將於6月正式實施。圖為美團外送員。（新華社資料照）

中國官方持續強化外送平台食品安全責任。中國市場監管總局26日公布新規指，明確要求外送平台全面落實主體責任，從商戶資質審核、資訊公示到跨地域監管全面加嚴，並對「幽靈外送」與假地址亂象祭出制度性約束，相關規定將於6月1日上路。

央視新聞報導，中國市場監管總局26日表示，「網絡餐飲服務經營者落實食品安全主體責任監督管理規定」將於6月正式實施。規定細化外送平台對商戶資質審核、訊息公示、過程管控及問題處置的全鏈條管理責任，要求外送平台做到「備案即擔責、上線即受管、經營即履責」，確實將食品安全責任嵌入平台運作的每一個環節、每一個流程、每一個決策。

同時，規定還指出，要告誡外帶平台，不能只收佣金、不擔責任；不能只管流量、不顧品質，「外送平台必須實實在在擔起外送食品安全『守門員』的主體責任。」

規定提到，「幽靈外送」一直是網路餐飲服務食品安全的痛點，就此規定要求外送平台對商家進行實名登記，並通過實地核查對食品經營許可證及其他經營資質證書進行實質性審查，保證資料與實際情況相符，而非僅作形式審查。平台需將商家資質訊息息與省級市場監管部門數據核驗比對，不符者不得提供服務。另外，規定要求外送平台應當至少每六個月對商家經營地址與資質進行核驗更新，形成「生命周期管理」

此外，規定要求外送網店名稱須與實體經營門面招牌名一致，主頁需顯著展示經營資質、實體經營地址及照片，或提供清晰訊息連結。為解決「假地址」問題，明確實際經營地址必須與經營資質證書載明的經營場所一致，必須嚴格落實原料控制、設施維護、操作規範等要求，不得在操作區外加工食品或委託他人代工，同時增設專項標識，讓「無堂食」不再遮掩掩掩。

在跨地域監管方面，規定引入違法行為發生地省級監管部門管轄權，在屬地管轄原則基礎上，由平台所在地和違法行為地雙重管控，以破解跨地域監管難題。規定同時要求平台每年一月和七月向各省級市場監管部門報送入網餐飲服務提供者的資質信息，並配合異地查辦案件，提供電子數據及技術監測記錄，提升跨地域執法效率。

另，規定還大幅提升對平台和商戶的違法違規處罰力度，單次罰款最高可達人民幣20萬元，平台主要負責人故意違法、性質惡劣、造成嚴重後果的，可按上一年度收入處以一倍以上至十倍以下的個人罰款。規定同時要求平台提供技術支持，確保商家信息公示清晰、穩定、便捷，對未按規定公示或公示虛假訊息的商家及時處置。