我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

剛被川普點名表揚就低頭滑手機 魯比歐在看誰傳來簡訊？

新制及大又美法影響 屋主可享的8稅收扣除

美揚言推進301調查 中國：向前看不要藉機生事

中央社台北25日電
中國商務部新聞發言人25日晚呼籲美方「向前看」，不要藉機生事，並揚言如果美方推進相關調查甚至加稅，中方將採取一切必要措施捍衛權益。（美聯社）
中國商務部新聞發言人25日晚呼籲美方「向前看」，不要藉機生事，並揚言如果美方推進相關調查甚至加稅，中方將採取一切必要措施捍衛權益。（美聯社）

美國最高法院上周推翻總統川普的對等關稅措施後，美國貿易代表葛里爾表示將繼續推進301調查，不排除對中國加徵關稅。中國商務部新聞發言人今晚呼籲美方「向前看」，不要藉機生事，並揚言如果美方推進相關調查甚至加稅，中方將採取一切必要措施捍衛權益。

葛里爾（Jamieson Greer）2025年10月宣布正式啟動針對中國履行美中「第一階段協議」（Phase One Agreement）情形的301條款調查。

川普（Donald Trump）的全球對等關稅措施20日遭美國最高法院推翻後，葛里爾表示川普政府將運用其他法律工具重新調整貿易政策，其中包括繼續推進對中國履行中美第一階段協議情形的301調查。他說，如果這些調查得出結論，認為存在不公平貿易行為，且有必要採取應對措施，關稅將是可能採取的手段之一。

對此，中國商務部官網25日晚間發布「答記者問」新聞稿，回應葛里爾。

中國商務部新聞發言人稱，中方注意到美方有關言論。中美第一階段經貿協議2020年初生效後，中方秉持契約精神，努力克服突如其來的疫情衝擊及隨之而來的供應鏈受阻、全球經濟衰退等多重不利因素影響，認真履行協議義務，在加強智慧財產權保護、推動金融和農產品市場開放等方面已如期完成協定承諾，在擴大貿易合作方面也已充分履約。

發言人稱，反觀美方，對中加嚴出口管制、限制雙向投資，持續升級經貿及其他領域打壓限制措施，阻礙雙邊正常貿易和投資活動，違反協定精神，破壞協定執行的氛圍與條件。有關是非曲直，中方已在2025年4月9日發布的「關於中美經貿關係若干問題的中方立場」白皮書中進行了全面、詳細的闡述。

中國商務部新聞發言人提到，去年以來，中美雙方先後舉行5輪經貿磋商，取得一系列重要成果，就延長對等關稅暫停期、農產品貿易、出口管制、減少投資限制等達成多項共識。在此過程中，雙方就中美第一階段經貿協議也進行了多次溝通。

發言人稱，中方希望美方客觀、理性看待第一階段協議的實施問題，不要「甩鍋推責」，更不要藉機「生事」、「挑事」。中方願與美方一道，以兩國元首重要共識為指引，用好中美經貿磋商機制，著眼未來，聚焦落實雙方現有經貿共識成果，積極挖掘雙方利益契合點，共同「向前看」。

中國商務部新聞發言人最後揚言，如果美方執意推進相關調查，甚至以調查為由推出關稅等限制性措施，中方將採取一切必要措施，堅決捍衛自身合法權益。

世報陪您半世紀

關稅 商務部 川普

上一則

趕在取消退稅前搶出口…中太陽能業憂Q2訂單恐斷層式下滑

下一則

港警23歲女督察 疑以佩槍在警署輕生

延伸閱讀

為顧全川習會？川普國情咨文全程未點名中國 20年頭一遭

為顧全川習會？川普國情咨文全程未點名中國 20年頭一遭
剛被川普點名表揚就低頭滑手機 魯比歐在看誰傳來簡訊？

剛被川普點名表揚就低頭滑手機 魯比歐在看誰傳來簡訊？
川普國情咨文演說 6伊州國會議員抵制 1中途離席

川普國情咨文演說 6伊州國會議員抵制 1中途離席
太多事要講 川普國情咨文再創紀錄

太多事要講 川普國情咨文再創紀錄

熱門新聞

賈明軒發明的「乾旱地區樹木自動澆水裝置」。（取材自極目新聞）

內蒙14歲農村少年發明「澆水神器」 奪德國國際展金獎

2026-02-18 01:23
濟南上新街小學廣場的巨型鰲魚，意外被大風吹走。(取材自新民晚報)

懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋

2026-02-22 06:30
香港壹傳媒創辦人黎智英因違反國安法被判20年徒刑，他的女兒黎采公開致函在美國成長、代表中國出征冬奧的滑雪名將谷愛凌，盼她發揮對北京的影響力，促成中共放人。(路透資料照片)

黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人

2026-02-22 19:12
崇禎火炮。（取材自新京報）

考古新發現 北京箭扣長城首次出土崇禎5年火炮

2026-02-19 01:10
貝加爾湖檔案照。（美聯社）

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

2026-02-20 08:46
8歲小姨給侄女發紅包。（取材自都市快報橙柿互動／受訪者供圖）

重慶8歲女給晚輩發紅包 十幾個侄子侄女 最大快20歲

2026-02-20 07:30

超人氣

更多 >
谷愛凌代言 Nike最大中國競爭對手 美國開首店

谷愛凌代言 Nike最大中國競爭對手 美國開首店
中國孩童朝海獅丟沙石 不理巡邏員勸阻 下場...

中國孩童朝海獅丟沙石 不理巡邏員勸阻 下場...
兩位奧運冰后 劉美賢與山口同來自東灣、20歲摘金

兩位奧運冰后 劉美賢與山口同來自東灣、20歲摘金
六旬華男遊客夜闖LA遊民區 遭圍攻手機被搶

六旬華男遊客夜闖LA遊民區 遭圍攻手機被搶
川普國情咨文一次看 演說107分鐘超越去年

川普國情咨文一次看 演說107分鐘超越去年