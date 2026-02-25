習近平會見梅爾茨 就貿易問題向德國喊話

中國國家主席習近平（右）25日在北京會見德國總理梅爾茨（左）。路透

中國國家主席習近平 今天在北京會見德國 總理梅爾茨。據新華社報導，習近平針對中德貿易問題說，雙方要「正確把握競爭和合作的關係」，尋求互利共贏的合作路徑；梅爾茨則表示，德國企業界高度重視中國市場，德方並期待與中方加強協調，「堅持自由貿易，反對保護主義」。

根據報導，兩人在會見中就「烏克蘭危機」交換意見。習近平重提中方立場說，關鍵是堅持透過對話談判尋求解決方案。要確保「各方平等參與」，築牢和平基礎，確保「照顧各方合理關切」，增強和平意願，確保實現共同安全，構建持久和平架構。然而，報導並沒有提到梅爾茨（Friedrich Merz）對這一議題的任何看法。

習近平說，中國和德國分別是世界第2、第3大經濟體，中德關係不僅關乎兩國利益，也對歐洲和世界有重要輻射效應。當前國際形勢正在經歷第二次世界大戰結束以來最深刻演變。世界越是變亂交織，中德兩國越要加強戰略溝通、增進戰略互信，推動中德全方位戰略夥伴關係不斷得到新發展。

習近平並對中德關係下一步發展提出3點意見。一是「要做相互支持的可靠夥伴」；二是「要做開放互利的創新夥伴」；三是「要做相知相親的人文夥伴」。

他說，中國堅持「和平發展道路」，有能力和底氣實現「中國式現代化」，將繼續與包括德國在內的世界各國分享發展機遇。希望德方「客觀理性」看待中國發展，奉行積極、務實的對中政策，與中方一道推動中德關係行穩致遠。

習近平針對中德產業及貿易問題說，雙方應加強發展戰略對接，支持兩國人才、知識、技術雙向流動，促進人工智慧等前沿領域對話合作。雙方並要「正確把握競爭和合作的關係」，尋求互利共贏的合作路徑，共同維護產業鏈、供應鏈 穩定暢通。

習近平還說，中德應帶頭做「多邊主義的維護者、國際法治的踐行者、自由貿易的捍衛者、團結協作的倡導者」。中方支持歐洲自立自強，希望歐方與中方相向而行，堅持戰略夥伴定位，堅持開放包容、合作共贏，實現中歐關係更大發展。

根據這一報導，梅爾茨表示，德方珍視對中關係，「堅定奉行一個中國政策」，願與中方一道延續友好傳統，堅持相互尊重、開放合作，不斷深化兩國全方位戰略夥伴關係。而德國企業界高度重視中國市場，希望進一步深化對中合作，實現互利互惠、共同發展。

梅爾茨說，國際局勢正在發生深刻變化，德中肩負著共同因應全球挑戰的重要責任。德方期待與中方加強協調，「堅持自由貿易，反對保護主義」；而歐盟與中國發展可靠和持久的經貿合作關係符合雙方利益，也有利於世界穩定繁榮，德方支持歐中加強對話與合作。