中國嬰兒配方奶成分疑遭污染 歐盟加強邊境查驗

中央社布魯塞爾25日綜合外電報導

根據今天發布的歐盟官方公報，一種來自中國的嬰兒配方奶成分被點名是一起重大污染事件的來源，歐盟已針對該成分進口實施更嚴格的邊境管制。

法新社報導，去年12月起，多批含有「花生四烯酸油」（arachidonic acid oil）的嬰兒配方奶粉被檢出含有仙人掌桿菌毒素（cereulide），仙人掌桿菌毒素會引發噁心、嘔吐和腹瀉，已在數十個國家進行產品召回。

法國有3名嬰兒的死亡疑似與已宣布召回的嬰兒配方奶粉有關，當局已經啟動調查。

歐盟執委會（European Commission）在「歐盟公報」（Official Journal）表示：「針對來自中國的花生四烯酸油進口批次，有必要提高官方查驗層級並設定特殊條件。」

從中國進入歐盟的相關批次貨品，必須檢附官方證明，證實已經通過檢測且不含仙人掌桿菌毒素。

為因應可能已離開中國港口的貨物，歐盟執委會表示，在接下來的2個月內，凡是從這個亞洲經濟大國運抵歐盟的貨品，其中半數必須接受實體查驗。

雀巢（Nestle）、達能（Danone）與拉克塔利斯（Lactalis）等歐洲食品巨頭自去年12月以來，在包括多個歐盟國家在內的全球60多國召回嬰兒配方奶。

歐盟2家機構上周表示，目前暴露的風險不高，但歐盟執委會在說明採取此舉的理由時表示，後續調查顯示，來自中國並用於製造配方奶粉的花生四烯酸「正是污染源」。

執委會指出：「這些事證顯示，從中國進口的花生四烯酸油很可能對人類健康構成嚴重風險。」

歐盟雖未點名任何公司，但疑似遭污染配方奶成分供應商中國生技公司嘉必優已成外界密切關注的焦點。

歐盟 邊境

