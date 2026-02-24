中將20家日本實體列入出口管制名單 日方強烈抗議

中國商務部今公告，將20家日本實體列入出口管制管控名單，日方對此已提出強烈抗議，並要求撤回措施。路透

中國商務部 今公告，將20家日本 實體列入出口管制管控名單，另將20家日本實體列入關注名單。日本官房副長官佐藤啟在24日的記者會上表示：「絕對無法接受，感到極為遺憾。已提出強烈抗議，並要求撤回措施。」

另據法廣，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰24日向中國駐日大使館次席公使施泳表示，「該措施不可接受，令人遺憾」，並提出抗議。

中國商務部將三菱造船等日本20家企業和機構列入出口管制管控名單，禁止向其出口軍民兩用物項，並已於當天起實施。預計包括含稀土在內、可用於軍民兩用物項的重要礦産等將成為管制對象。

日媒指出，被列入管制管控名單的企業以防務相關產業為主，包括三菱重工航空引擎、川崎重工航空宇宙系統、IHI宇航等企業，以及防衛大學校等學校和宇宙航空研究開發機構（JAXA）也包含在內。

中國商務今表示，相關措施的目的是要制止日本「再軍事化」和擁核企圖，完全正當、合理、合法。中方依法列單的行為僅針對少數日本實體，相關措施僅針對「兩用物項」，不影響中日正常經貿往來，誠信守法的日本實體完全無需擔心。

金融時報報導，東京大學經濟安全情報實驗室（ESIL）負責人井形彬（Akira Igata）表示，最新的限制措施對許多日本大型企業而言是一個「關鍵時刻」，這些企業先前已設立經濟安全部門，以規劃因應供應鏈 中斷的風險。這是日本企業與中國經濟脅迫之間這場重大博弈的一部分。