大風攜沙塵進北京 PM10顯著上升 達嚴重污染程度

新華社北京21日電
北京21日遭遇大風沙塵，圖為北京頤和園。 (中新社)
北京21日遭遇大風沙塵，圖為北京頤和園。 (中新社)

受強冷空氣影響，北京21日下午起，自西向東出現大風和沙塵天氣。據北京市生態環境監測中心表示，21日下午至夜間，北京市受低壓後部高壓前部作用，西北風加強，外來沙塵逐漸影響大部分地區，預計下午至夜間PM10濃度顯著上升，峰值濃度可達到500微克每立方米以上的嚴重污染水準。

據最新統計數據，21日17時至18時，北京市大部地區風力4級左右，陣風7級至8級，延慶、門頭溝、房山、昌平、海淀、豐台等地山區局地9級以上。城區極大風速出現在豐台區千靈山站，為16.9米每秒，達到7級風。大部地區能見度2公里左右。

氣象部門預測，21日傍晚至22日傍晚，北京大風天氣持續，偏北風4級左右，陣風8級左右，延慶、昌平、門頭溝、房山、懷柔陣風9級至10級，高海拔山區局地可達11級以上。22日白天氣溫明顯下降，最高氣溫降至攝氏8度左右，夜間降溫幅度不大。

受外來沙塵傳輸影響，京津冀區域西北部PM10濃度明顯上升，21日14時，北京市延慶區PM10濃度達到594微克每立方米，為6級嚴重污染。北京全市平均PM10濃度為175微克每立方米，為3級輕度污染。

因大風天氣，為確保廣大遊客的人身安全和遊覽體驗，圓明園新春燈會、同慶街活動暫停開放，開放時間另行通知。「宛平有戲」新春嘉年華、盧溝橋景區、宛平城牆、宛平縣衙自21日下午4時至22日晚9時臨時閉園。

目前北京市仍處於大風黃色預警、沙塵藍色預警中。由於風力較強，預計22日凌晨沙塵帶逐步移出北京，22日白天空氣品質為1級至2級優良水準。預計23日（春節假期的最後一天），北京風力將減弱，但白天最高氣溫繼續下降，僅有攝氏6度左右。氣象部門提醒民眾返程時注意最新預報。

