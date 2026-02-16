我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧╱女子自由式滑雪大跳台 谷愛凌再奪銀

奧斯卡影帝勞勃杜瓦95歲辭世 精湛演技深植人心

中客春節旅遊湧向港澳 澳門酒店房價最多漲6倍

中央社記者張謙香港16日電
圖為澳門美高梅酒店吸引大批遊客到場。（中新社）
圖為澳門美高梅酒店吸引大批遊客到場。（中新社）

大批中國民眾趁著春節假期到香港澳門遊玩，加上其他海外旅客，港澳兩地昨天起擠滿了遊客，零售和酒店業頗為受惠，其中香港觀光區尖沙咀一些精品店出現人龍，澳門一些酒店房價更比平常最多漲了6倍。

據香港入境事務的統計，昨天有13.5萬人次中國旅客經陸路口岸進入香港；澳門旅遊局局長文綺華也預料，春節長假期間，赴澳的日均中客量可達到15.8萬至17.5萬人次。

綜合各方訊息，港澳昨天各有10多萬中客入境，令兩地的零售及酒店業頗為受惠。比如，香港尖沙咀廣東道的一些國際服飾和手袋名店出現人龍，是近幾年來少有的情況。

來自廣州的旅客汪小姐向本地媒體說，他們一家6口首次來港過年，預定年初二離開；她說，香港春節氣氛不錯，已在港消費了約港幣5萬元（約6400美元）。

多年前，廣東道的國際品牌名店經常出現中客人龍，但2019年香港爆發「反送中」運動及2020年出現COVID-19疫情後，中客開始消失，本地觀光業一片死寂，名店的生意也變得門可羅雀。

疫情之後，香港社會逐漸恢復，訪港中客開始增加，而這次春節假期頗長，預料人數稍多於去年同期。

香港旅遊發展局昨天也公布，上月訪港旅客為481萬人次，較去年同月增加1%，期間非大陸旅客有117萬人次，大增15%。

至於澳門，進入農曆年，當地旅遊市場熱度驟升，多家酒店預訂爆滿。據報導，當地上葡京酒店年初一的房價為2305澳門元（約286美元），隨後每晚房價在4311至9190澳門元（約1142美元）之間，以後者計算，較平常房價高出6倍。

隨著大批中客往訪，澳門各賭場也可望受惠。

世報陪您半世紀

香港 澳門 春節

上一則

紐時：衛星照顯示 中國擴大四川核武生產基地

下一則

中國寵物消費市場突破452億美元 毛孩過年花樣多

延伸閱讀

日相高市早苗致春節賀詞 認為馬年充滿能量

日相高市早苗致春節賀詞 認為馬年充滿能量
賴清德春節談話 宣示拚國防、經濟

賴清德春節談話 宣示拚國防、經濟
在紐約過春節

在紐約過春節
海外香港人聲援黎智英：國安法之下人民噤聲

海外香港人聲援黎智英：國安法之下人民噤聲

熱門新聞

一段名為「美國出境被查現金」視頻，近期在華人社群引發大量關注，因為漏填一表格，導致現金被查扣。(視頻截圖)

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

2026-02-10 05:30
巴拿馬最高法院日前裁定，長江和記集團的運河港口特許經營權違憲，美中較勁又進一步。圖為巴拿馬運河港口的貨櫃碼頭。（路透）

巴拿馬港口裁決 中學者籲反制：中國若有相關財產 可考慮沒收

2026-02-08 09:51
圖為中國上海購物區。(路透)

中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大

2026-02-14 08:50
加州橘郡監獄。圖為示意圖，非文中報導人物。（路透）

美監獄=英語速成班？中國小留學生關半年連翻譯都免了

2026-02-14 09:30
美團13日晚間發布獲利預警，公司預估2025年將由盈轉虧，全年虧損約人民幣233億元至243億元。（新華社）

美團獲利預警：2025年由盈轉虧上千億元

2026-02-13 09:30
一趟從海南打車到哈爾濱的旅程，讓出租車司機的人生變得不可思議；行程結束後，司機羅師傅(中)感動落淚。(取材自極目新聞)

4天4000公里 2洋人從海南打車到哈爾濱 改寫出租司機人生

2026-02-11 05:30

超人氣

更多 >
華人沉睡 屋遭洗劫2小時 警：曬生活恐釀高額竊案

華人沉睡 屋遭洗劫2小時 警：曬生活恐釀高額竊案
歐凱秀翻車？被問「美國出兵防衛台灣」結巴影片瘋傳

歐凱秀翻車？被問「美國出兵防衛台灣」結巴影片瘋傳
「外星人是真的 」歐巴馬：我沒見過 也不在51區

「外星人是真的 」歐巴馬：我沒見過 也不在51區
「想耗糖燃脂」必學3招 徒手動作各做100下能瘦

「想耗糖燃脂」必學3招 徒手動作各做100下能瘦
78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」