我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

向室友透露想用土製炸彈攻擊ICE 少年遭12項罪名起訴

美法院允撤銷臨時保護 這3國移民可能遭遣返

中國人大25至26日召開常委會議 將審議個別代表任免

中央社台北10日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國14屆全國人大常委會第61次委員長會議10日在北京人民大會堂舉行。趙樂際委員長主持會議。新華社
中國14屆全國人大常委會第61次委員長會議10日在北京人民大會堂舉行。趙樂際委員長主持會議。新華社

中共官媒報導，中國14屆全國人大常委會第21次會議將於25至26日在北京舉行，屆時將審議「個別代表的代表資格」和有關任免案。而「個別代表」是否涉及日前被查落馬的中共中央軍委副主席張又俠、軍委委員劉振立等人的代表資格，再度受到注意。

中新社報導，中國14屆全國人大常委會今天在北京舉行第61次委員長會議，由人大常委會委員長趙樂際主持，會議作出上述決定。

根據報導，今天召開的全國人大委員長會議建議，25日登場的人大常委會第21次會議，將審議多項法律的草案、修正草案，以及與預定3月5日登場的14屆全國人大第4次會議相關的議程草案、主席團名單、秘書長名單、列席人員名單及全國人大常委會工作報告稿等。

同時，全國人大委員長會議還建議，審議全國人大常委會代表資格審查委員會關於「個別代表的代表資格的報告」和有關任免案等。

根據報導，針對「個別代表的代表資格」，全國人大常委會代表資格審查委員會在今天的會議上，曾就有關內容作匯報，但報導沒有提到任何具體訊息。

在此之前，2月4日舉行的中國14屆全國人大常委會第20次會議，審議了「關於個別代表的代表資格」的報告。事前有港媒解讀，人大常委會議通常在月底舉行，但4日緊急安插只有1天的常委會議，可能涉及免去張又俠、劉振立的國家軍委副主席及國家軍委委員職務，且免去兩人的全國人大代表資格。

但據中國媒體報導，4日這場全國人大常委會議只終止了周新民、羅琦、劉倉理等3人的代表資格，並未觸及張又俠、劉振立等2人。不過，被終止人大代表資格的3人出身航空、核能等工程領域，與中共軍方關係較深，同時也是中共推動反腐的重點領域。

中共 張又俠 共軍

上一則

「黎智英傳」作者：中國今日如何對待香港 明日就如何對待台灣

下一則

高市勝選後 中國海警船首度駛入釣魚台海域

延伸閱讀

新聞評論／張又俠、林彪都犯天條 張為何罪不至死？

新聞評論／張又俠、林彪都犯天條 張為何罪不至死？
張又俠被拔／軍委主席負責制 習近平掌權後寫入黨章

張又俠被拔／軍委主席負責制 習近平掌權後寫入黨章
軍方大清洗後 空軍、軍紀檢系統獲重用 且互相制衡

軍方大清洗後 空軍、軍紀檢系統獲重用 且互相制衡
拔掉張又俠後 習近平考察科創園 藉行動表示一切如常

拔掉張又俠後 習近平考察科創園 藉行動表示一切如常

熱門新聞

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

2026-02-03 10:12
巴拿馬最高法院日前裁定，長江和記集團的運河港口特許經營權違憲，美中較勁又進一步。圖為巴拿馬運河港口的貨櫃碼頭。（路透）

巴拿馬港口裁決 中學者籲反制：中國若有相關財產 可考慮沒收

2026-02-08 09:51
BBC揭發中國飯店針孔偷拍產業。（BBC News中文網視頻截圖）

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

2026-02-08 09:10
示意圖。（取自123RF）

澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍

2026-02-05 08:43
圖為針孔攝影示意圖。本報資料照片

香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角

2026-02-06 11:09
一名自稱來自浙江的華男在美國加州流浪，他「寧可美國流浪，也不回中國」，讓網友吵翻天；示意圖。(取材自央視)

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

2026-02-03 06:30

超人氣

更多 >
華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了

華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了
美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格
身體老化是從局部到全身 專家提醒顧好「這3器官」避免身體失衡

身體老化是從局部到全身 專家提醒顧好「這3器官」避免身體失衡
第二個期限日已到 女主播懇求交出母親：錢準備好了

第二個期限日已到 女主播懇求交出母親：錢準備好了
外食幾乎不點 高級餐廳服務生曝每日例湯製作秘密

外食幾乎不點 高級餐廳服務生曝每日例湯製作秘密