中國人大25至26日召開常委會議 將審議個別代表任免

中國14屆全國人大常委會第61次委員長會議10日在北京人民大會堂舉行。趙樂際委員長主持會議。新華社

中共 官媒報導，中國14屆全國人大常委會第21次會議將於25至26日在北京舉行，屆時將審議「個別代表的代表資格」和有關任免案。而「個別代表」是否涉及日前被查落馬的中共中央軍委副主席張又俠 、軍委委員劉振立等人的代表資格，再度受到注意。

中新社報導，中國14屆全國人大常委會今天在北京舉行第61次委員長會議，由人大常委會委員長趙樂際主持，會議作出上述決定。

根據報導，今天召開的全國人大委員長會議建議，25日登場的人大常委會第21次會議，將審議多項法律的草案、修正草案，以及與預定3月5日登場的14屆全國人大第4次會議相關的議程草案、主席團名單、秘書長名單、列席人員名單及全國人大常委會工作報告稿等。

同時，全國人大委員長會議還建議，審議全國人大常委會代表資格審查委員會關於「個別代表的代表資格的報告」和有關任免案等。

根據報導，針對「個別代表的代表資格」，全國人大常委會代表資格審查委員會在今天的會議上，曾就有關內容作匯報，但報導沒有提到任何具體訊息。

在此之前，2月4日舉行的中國14屆全國人大常委會第20次會議，審議了「關於個別代表的代表資格」的報告。事前有港媒解讀，人大常委會議通常在月底舉行，但4日緊急安插只有1天的常委會議，可能涉及免去張又俠、劉振立的國家軍委副主席及國家軍委委員職務，且免去兩人的全國人大代表資格。

但據中國媒體報導，4日這場全國人大常委會議只終止了周新民、羅琦、劉倉理等3人的代表資格，並未觸及張又俠、劉振立等2人。不過，被終止人大代表資格的3人出身航空、核能等工程領域，與中共軍 方關係較深，同時也是中共推動反腐的重點領域。