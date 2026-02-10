我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

向室友透露想用土製炸彈攻擊ICE 少年遭12項罪名起訴

美法院允撤銷臨時保護 這3國移民可能遭遣返

「黎智英傳」作者：中國今日如何對待香港 明日就如何對待台灣

中央社香港10日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
2025年12月15日，一本關於媒體大亨、蘋果日報創辦人黎智英的傳記，陳列在台北前蘋果日報記者工作桌面上。路透
2025年12月15日，一本關於媒體大亨、蘋果日報創辦人黎智英的傳記，陳列在台北前蘋果日報記者工作桌面上。路透

香港壹傳媒集團創辦人黎智英遭重判20年徒刑，引發各方譴責。黎智英的傳記作者祁福德（Mark Clifford）告訴美國時代雜誌，他認為中國今日如何對待香港，明日就會如何對待台灣。

黎智英等9人及前蘋果日報3家公司先前被判觸犯國安法罪名成立，香港高等法院昨天宣判刑期，其中黎智英被重判20年徒刑，引發各方譴責中港政府打壓言論與新聞自由。

「黎智英傳」作者、非政府組織「香港自由委員會基金會」（CFHK）主席祁福德在黎智英判決公布前告訴時代雜誌（TIME）：「我認為中國對待香港的方式，就是它接下來想對待台灣的方式，而且還會以此對待其他國家。」

人權觀察（Human Rights Watch）發言人昨天也向時代雜誌表示：「今日香港，明日台灣（Today is Hong Kong,tomorrow, Taiwan）。」

倫敦大學亞非學院（SOAS）中國研究院主任曾銳生（Steve Tsang）則告訴時代雜誌，黎智英的判刑向台灣政府及人民證實，當前適用於香港的「一國兩制」將「是他們無法接受的未來」。

香港 黎智英

上一則

特斯拉續航仍有72公里突斷電 被建議「剩100公里應充電」

下一則

中國人大25至26日召開常委會議 將審議個別代表任免

延伸閱讀

黎智英判刑20年 陸委會嚴厲譴責 WSJ：示警台被中共統治下場

黎智英判刑20年 陸委會嚴厲譴責 WSJ：示警台被中共統治下場
人權團體：78歲黎智英判20年等同死刑 港法院：不因健康狀況減刑

人權團體：78歲黎智英判20年等同死刑 港法院：不因健康狀況減刑
黎智英判刑同日 英放寬BNO簽證擴至第3代 5年估2.6萬人受惠

黎智英判刑同日 英放寬BNO簽證擴至第3代 5年估2.6萬人受惠
黎智英遭重判 聯合國促撤銷判決放人 英將迅速與中交涉

黎智英遭重判 聯合國促撤銷判決放人 英將迅速與中交涉

熱門新聞

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

2026-02-03 10:12
巴拿馬最高法院日前裁定，長江和記集團的運河港口特許經營權違憲，美中較勁又進一步。圖為巴拿馬運河港口的貨櫃碼頭。（路透）

巴拿馬港口裁決 中學者籲反制：中國若有相關財產 可考慮沒收

2026-02-08 09:51
BBC揭發中國飯店針孔偷拍產業。（BBC News中文網視頻截圖）

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

2026-02-08 09:10
示意圖。（取自123RF）

澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍

2026-02-05 08:43
圖為針孔攝影示意圖。本報資料照片

香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角

2026-02-06 11:09
一名自稱來自浙江的華男在美國加州流浪，他「寧可美國流浪，也不回中國」，讓網友吵翻天；示意圖。(取材自央視)

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

2026-02-03 06:30

超人氣

更多 >
華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了

華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了
美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格
身體老化是從局部到全身 專家提醒顧好「這3器官」避免身體失衡

身體老化是從局部到全身 專家提醒顧好「這3器官」避免身體失衡
第二個期限日已到 女主播懇求交出母親：錢準備好了

第二個期限日已到 女主播懇求交出母親：錢準備好了
外食幾乎不點 高級餐廳服務生曝每日例湯製作秘密

外食幾乎不點 高級餐廳服務生曝每日例湯製作秘密