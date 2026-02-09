自熱火鍋｢自嗨鍋｣瀕臨破產 曾創10分鐘售500萬桶的紀錄

我的頻道

記者賴錦宏/即時報導
創下10分鐘售500萬桶的紀錄，估值高達75億元人民幣的中國自熱火鍋巨頭品牌「自嗨鍋」走到破產邊緣。（取自自嗨鍋官方帳號）

創下10分鐘售500萬桶的紀錄，估值高達75億元人民幣的中國自熱火鍋巨頭品牌「自嗨鍋」走到破產邊緣。近日，愛企查App顯示，自嗨鍋關聯公司杭州金羚羊企業管理諮詢有限公司新增一則破產審查案件，申請人為馬某，經辦法院為杭州市餘杭區人民法院。

據《紅星資本局》公眾號報導，自嗨鍋成立於2018年，是一個自熱方便火鍋品牌，產品包括麻辣牛肉自熱火鍋、自熱湯鍋、自熱乾鍋、自熱煮鍋等，曾是網紅自熱火鍋行業主要品牌，

創始人蔡紅亮曾創立零食品牌「百草味」，2016年賣給「好想你」後套現9.6億元離場，2018年，蔡紅亮創立「自嗨鍋」。「自嗨鍋」是蔡紅亮第二個明星創業項目。

憑藉精準的「一人食」「懶人經濟」定位和廣告營銷，「自嗨鍋」迅速成為當時的市場黑馬。2020年，因疫情居家需求激增，自嗨鍋銷量暴漲，成了現象級網紅產品。不僅創下10分鐘售500萬桶的紀錄；在當年「雙十一」，其天貓旗艦店更是在短短21分鐘內達到破億元人民幣銷售額。

2018年至2021年，杭州金羚羊完成五輪融資，總融資金額超5.5億元。背後不乏知名投資機構，如中金公司、經緯創投、CMC資本、高榕資本等，估值一度飆升至75億元。

隨著2022年後「宅家」需求銳減，「自嗨鍋」聲量漸弱。2023年3月，上市公司「味精大王」蓮花健康有意收購杭州金羚羊部分股權，但5個月後這筆交易告吹。

隨後，資金鏈緊張的「自嗨鍋」開始拖欠廣告費。2024年，因拖欠1125萬元款項，杭州金羚羊被強制執行，公司及法定代表人蔡紅亮被法院採取限制消費措施。

此後，「自嗨鍋」再出現在大眾視線前，便是伴隨著杭州金羚羊因資金鏈問題被起訴、強制執行，創始人蔡紅亮被「限高」等消息。

截至目前，杭州金羚羊已有6條被執行人信息，涉及金額超1.4億元，蔡紅亮也被限制高消費。

