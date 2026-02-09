我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普：美國情勢大好 已進入「川普經濟」時代

紐約迎20年來最冷周末 預計本周開始回暖

高市選舉狂勝讓北京好尷尬 彭博：習近平陷入兩難

編譯林文彬／綜合外電
日本首相高市早苗（左）贏得歷史性選舉勝利，讓中國國家主席習近平（右）陷入兩難。美聯社
日本首相高市早苗（左）贏得歷史性選舉勝利，讓中國國家主席習近平（右）陷入兩難。美聯社

日本首相高市早苗贏得歷史性選舉勝利，已導致中國國家主席習近平陷入兩難，到底是要與這名日本戰後最受歡迎領袖好好打交道，還是和日本這個美國亞洲最重要盟友維持冰冷關係。

彭博資訊報導，在8日提前舉行的選舉贏得歷史性多數席次，給予高市推動更強硬外交政策的權力。中國大陸領導階層如今必須決定是要繼續對東京當局施加經濟壓力，還是尋找解決糾紛的途徑。要求匿名的日本官員透露，希望中國大陸最終別無選擇，只能重新與日本接觸，因為高市強大的民意基礎意味高市內閣未來數年可能持續執政。

不過，截至目前為止中國大陸官員幾乎未顯露退讓跡象。中國大陸外交部發言人林劍9日在例行記者會上說：「中方對日政策始終保持穩定性和連續性，不會因日本某一次選舉而變化。我們再次敦促日方撤回高市涉台錯誤言論，以實際行動展現維護中日關係政治基礎的基本誠意。」

中國大陸分析師也傳達類似訊息，認為高市應利用選舉大獲全勝的機會，向北京當局釋出善意，而非採取相反作法。北京研究團體全球化智庫創辦人王輝耀說：「大趨勢是北大西洋公約組織（NATO）盟友等主要西方國家，都尋求改善與北京當局關係…明智的政治人物懂得何時順應潮流。」

高市接下日本首相大位以來，中國大陸一直警告日本不要擁抱「軍國主義」。不過，從歷史經驗來看，高市贏得壓倒性選舉勝利長期可能有助於舒緩緊張情勢。日本前首相安倍晉三2012年以橫掃千軍之勢贏得選舉後重新掌權，然後2014年再次贏得選戰。日本與中國大陸關係當時先是因為領土糾紛而陷入緊張，隨後緊張情勢降溫。

值得注意的是，中國大陸與日本先前糾紛未直接涉及台灣主權問題，這可能讓北京當局這次較不願意減輕施壓力道。另一方面，日本和中國大陸先前和解速度也很慢，習近平和安倍直到2014年底才會面，日本對中國大陸投資及前往日本的中國大陸遊客人數，也費時數年才復甦，代表中國大陸與高市關係解凍可能是漫漫長路。

歐亞集團（Eurasia）資深分析師傑瑞米．陳（音譯）說：「中國大陸將觀察高市任命的內閣成員、她出訪華府的行程，以及高市是否履行承諾，強化日本抵禦中國大陸的能力。」

日本 安倍 習近平

上一則

兄弟倆自駕回安徽老家 1失誤開到300公里外的同名鄉鎮

延伸閱讀

歌唱家「長相違規」太像習近平 被封多年解禁 網友卻看衰

歌唱家「長相違規」太像習近平 被封多年解禁 網友卻看衰
新聞評論／美中準備上桌談判 台灣列入「川習宴」菜單？

新聞評論／美中準備上桌談判 台灣列入「川習宴」菜單？
以行動宣告張又俠落馬後一切如常 習近平視察北京科創工作

以行動宣告張又俠落馬後一切如常 習近平視察北京科創工作
高市率自民黨橫掃日眾院2/3席次 學者：習近平喚醒「大和魂」

高市率自民黨橫掃日眾院2/3席次 學者：習近平喚醒「大和魂」

熱門新聞

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

2026-02-03 10:12
開箱後可見整整齊齊碼著十來包黃金飾品，每包大約1公斤。（上局上海客運段微信公眾號、北京日報）

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2026-01-31 05:30
網友在社群平台上曬出的相親餐。示意圖，非新聞當事人。（取材自小紅書）

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

2026-02-02 08:30
一名自稱來自浙江的華男在美國加州流浪，他「寧可美國流浪，也不回中國」，讓網友吵翻天；示意圖。(取材自央視)

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

2026-02-03 06:30
BBC揭發中國飯店針孔偷拍產業。（BBC News中文網視頻截圖）

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

2026-02-08 09:10
示意圖。（取自123RF）

澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍

2026-02-05 08:43

超人氣

更多 >
房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播
實驗室能合成黃金、白銀？傳聞導致市場劇烈波動

實驗室能合成黃金、白銀？傳聞導致市場劇烈波動
好市多推切片五花肉被讚爆 華人曝各式料理：快炒燒烤都好

好市多推切片五花肉被讚爆 華人曝各式料理：快炒燒烤都好
食用好市多4.99美元烤雞安全嗎？專家這麼說

食用好市多4.99美元烤雞安全嗎？專家這麼說
巴拿馬港口裁決 中學者籲反制：中國若有相關財產 可考慮沒收

巴拿馬港口裁決 中學者籲反制：中國若有相關財產 可考慮沒收