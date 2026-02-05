我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

女主播發視頻懇求綁架者放84歲母親回家…今日5件事

吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬

中國動漫展封殺「名偵探柯南」 被指與辱華動漫合作

中央社台北5日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國近日掀起封殺日本動漫「名偵探柯南」的聲浪，理由是與被指「辱華」的「我的英雄學院」推出合作企劃。路透
中國近日掀起封殺日本動漫「名偵探柯南」的聲浪，理由是與被指「辱華」的「我的英雄學院」推出合作企劃。路透

日中關係惡化下，中國近日掀起封殺日本動漫「名偵探柯南」的聲浪，理由是與被指「辱華」的「我的英雄學院」推出合作企劃。多家陸媒發出評論狠批要求道歉取消，中國多個動漫展相繼宣布封殺柯南。

綜合日本共同社與陸媒報導，「名偵探柯南」2026年將迎來動畫播出30週年，與迎來動畫播出10週年的「我的英雄學院」展開聯動企劃。雙方作者分別繪製了對方作品主角的插畫並公開發表，聯動預告短片在柯南電視動畫片尾播放。

2020年，「我的英雄學院」因為推出名為「志賀丸太」的反派角色，該取名被指是綜合二戰日軍731部隊發現的細菌名稱和人體實驗者代稱，因而被指「辱華」在中國遭到全面封殺，迄今不能翻身。

「名偵探柯南」與「我的英雄學院」合作的消息傳出後，中國社群掀起對「名偵探柯南」的批判聲浪，這部陪伴許多中國人長大的人氣動漫被捲入「辱華」面臨抵制。

對此，「名偵探柯南」中國大陸地區版權總代理上海新創華文化發展有限公司1月31日晚上發表聲明，強調日本版權方策劃了與多部日本動漫作品互相祝賀的聯動活動，「本意僅為作品間的友好交流，並無任何立場上的含義」。將持續加強與版權方的溝通，確保傳遞更符合中國粉絲期待與社會共識的內容。

不過聲明發出後，日本版權方並未取消與「我的英雄學院」合作。日中關係持續惡化之際，多家陸媒跟進發出評論狠批柯南，要求道歉並取消與「我的英雄學院」合作。

中共鷹派官媒環球時報2日發表評論稱，此次事件反映出，日方部分企業與從業人員缺乏對歷史是非的基本辨別力，對中日關係敏感性的認知嚴重不足。更深層的問題則在於，接連的幾起類似事件，揭示出日本國內的一些「錯誤史觀」，正藉助動漫、遊戲等次文化管道，以更隱蔽的方式進行滲透和輸出。

評論還稱，針對二戰罪行、殖民傷害、種族歧視等公認紅線，日本企業應建立健全「黑名單制度」，強化審查機制，也亟需加強對員工的歷史觀教育。

與此同時，中國多地動漫展發表聲明，禁止Cos「名偵探柯南」角色入場以及販賣周邊商品。

北京IJOY漫展主辦單位4日公告稱，「名偵探柯南」與「我的英雄學院」的聯動內容「觸及歷史紅線」。為維護文化安全及意識形態健康，動漫展決定同時禁止兩者相關Cosplay、產品展示及售賣行為。

同一時間，天津瞳畫動漫展也發布禁止柯南Cos入場通知；蘭州漫展還同步禁止和服、木屐等日式元素。

社群訊息顯示，中國後續會有更多的動漫展封殺「名偵探柯南」。多個動漫展群組已有人提醒不要再推出相關的Cos、本子（同人漫畫）和谷子（衍生商品）等。

日本 種族歧視 中共

上一則

美俄核武條約到期 中國：現階段不會參加核裁軍談判

下一則

留學生遭遇「駐美使館」情景式詐騙 飛回國轉帳300多萬

延伸閱讀

年輕人熱愛高市 「早苗活」熱潮推動日本眾院改選加溫

年輕人熱愛高市 「早苗活」熱潮推動日本眾院改選加溫
親會魏哲家 高市早苗：台積電熊本二廠升級3奈米 令人振奮

親會魏哲家 高市早苗：台積電熊本二廠升級3奈米 令人振奮
日媒：台積電敲定熊本二廠直攻3奈米 投資額暴增至170億美元

日媒：台積電敲定熊本二廠直攻3奈米 投資額暴增至170億美元
日本北海道札幌雪祭開幕 210座雪冰雕迎遊客

日本北海道札幌雪祭開幕 210座雪冰雕迎遊客

熱門新聞

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

2026-02-03 10:12
開箱後可見整整齊齊碼著十來包黃金飾品，每包大約1公斤。（上局上海客運段微信公眾號、北京日報）

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2026-01-31 05:30
曾經月銷量上千輛的「地表最速」四門車小米SU7 Ultra，如今銷量正逐漸下滑。根據懂車帝等平台數據，2025年12月小米SU7 Ultra銷量僅為45輛。先前銷量最高的月份為3月，賣出3,101輛。，圖為在北京展出的SU7 Ultra汽車。（ 中新社）

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

2026-01-31 03:20
網友在社群平台上曬出的相親餐。示意圖，非新聞當事人。（取材自小紅書）

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

2026-02-02 08:30
去年12月中國衛星與SpaceX衛星險些釀成碰撞事故，圖為中國發射衛星。(中新社)

星鏈將大規模降軌 中媒稱Space X一原因「後怕不已」

2026-01-29 01:27
一名自稱來自浙江的華男在美國加州流浪，他「寧可美國流浪，也不回中國」，讓網友吵翻天；示意圖。(取材自央視)

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

2026-02-03 06:30

超人氣

更多 >
麥克雞塊魚子醬只送不賣 麥當勞情人節限定

麥克雞塊魚子醬只送不賣 麥當勞情人節限定
郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇

郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇
彭博：台積電撐起經濟 台灣所得集中卻比美更極端、貧富差距惡化

彭博：台積電撐起經濟 台灣所得集中卻比美更極端、貧富差距惡化
4生肖2月結束水逆 屬龍事業運轉強、他運勢升溫

4生肖2月結束水逆 屬龍事業運轉強、他運勢升溫
中國買蔥免費送 美國「蔥比蟹貴」？這家超市常年便宜

中國買蔥免費送 美國「蔥比蟹貴」？這家超市常年便宜