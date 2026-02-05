留學生遭遇「駐美使館」情景式詐騙 飛回國轉帳300多萬

示意圖。（取自123RF）

上海警方日前攔截一起重大詐騙 案，一名留學生輕信假冒使領館與公檢法的來電，被捲入精心設計的情景劇式騙局，專程飛回國向「安全帳戶」轉帳300餘萬元。

「央視新聞」報導，被害人菲菲接到所謂中國駐美國大使館 的電話，對方稱有人冒用她的護照 訊息，讓她到廣州市公安局報案。菲菲透過對方的電話轉接，聯絡上了所謂的「廣州市公安局」。

對方不露痕跡地給菲菲看了他們的辦公環境，還「不經意」地讓菲菲聽了他們溝通辦案的過程。所謂官方電話、警官證、辦案過程，這些看似「眼見為實」的證據，讓菲菲相信，自己確實被牽扯進了一樁重大案件。

之後的半個月裡，菲菲每天都輪流和所謂的警官和檢察官連線通話，並按要求時刻報告自己的行程，還被禁止與家人朋友聯繫。

在交所謂「保證金」時，菲菲想到只有國內銀行卡有足夠的餘額，她本想飛回老家辦理，但對方要求立刻付錢，於是，她買了最近的航班飛到上海。

2025年11月5日，菲菲將347萬元，轉入對方提供的所謂「安全帳戶」。最終，上海警方透過與外地警方聯動協作，成功保住了還沒被轉移到境外的247萬元，和已經被詐騙分子折換後，塞進國際物流包裹中的1.5公斤黃金。