我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞裔檢察官：替ICE打官司糟透 要政府遵守命令像拔牙

紐約市長辦公室拒提供收容所地址 稱保障隱私 遭批作法過時不當

澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍

記者林茂仁／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
示意圖。（取自123RF）
示意圖。（取自123RF）

澳門英皇娛樂酒店趁著國際金價創下歷史新高之際，把酒店大廳下多達78塊金磚合計重達79公斤的黃金挖出來賣了，獲利9,020萬港元（約1155萬美元），換算持有黃金20年獲利高達10倍，平均年化報酬率約12%。

澳門英皇娛樂酒店2006年開業，是澳門早年知名的賭場及酒店業者，為了吸引賭客，酒店大廳內鋪設78塊金磚，每個金磚重達1公斤，由瑞士999.9純金打造而成，並取名為「黃金大道」，成為該賭場知名景點。沒想到金磚在2026年1月底被連夜撤走。

澎湃新聞報導，英皇娛樂酒店有限公司直到2月4日晚間公告，已出售合計重達79公斤的多塊金磚，金額約9,970萬港元，扣掉帳面值940萬港元（原始購入價），交易成本（包括運輸及淨化費用）約10萬港元，收益約9,020萬港元。

受到金磚出售消息影響，在港股掛牌的英皇娛樂酒店股價5日一度大漲18%，收盤0.27港元，上漲9.76%。

據英皇集團官網資料顯示，英皇娛樂酒店於2006年開業，坐落於澳門市中心，酒店以宮殿為主題，正門兩旁以仿古馬車點綴，金色車身襯托精緻雕刻工藝，盡顯十八世紀英倫藝術典範。酒店共提供客房超過300間，分為英皇套房、皇后套房、皇室套房和行政套房等。

英皇娛樂酒店稱，過去20年來，澳門英皇娛樂酒店內的賭場為營造奢華輝煌的氛圍以提升品牌形象，集團將該貴金屬（即多塊金磚）鋪滿其酒店大廳地面的主要通道區域，並吸引大量人流。自去年10月終止博彩業務營運後，集團積極籌畫其他娛樂及休閒設施，以提升整體服務體驗並擴大收入基礎。

英皇娛樂酒店在4日的公告中表示，鑒於當前的市場狀況以及該貴金屬的市場價格目前處於高位水準，董事認為出售事項對本集團而言為一個良好機會實現和釋放該貴金屬的價值，同時使本集團未來能夠節省與該貴金屬相關的保安及保險費用。

英皇娛樂酒店表示，所得款項淨額將加強集團的財務狀況，使其可在適當的投資機會出現時進行投資。

澳門 金價 保險

上一則

遊客花200元獨享客機、空姐專屬服務還隨到隨飛 航司這麼說

延伸閱讀

比特幣墜15個月低點 加密幣不到一周市值蒸發14.8兆

比特幣墜15個月低點 加密幣不到一周市值蒸發14.8兆
金銀在逢低買盤搶進下同步強彈 短期內震盪難免

金銀在逢低買盤搶進下同步強彈 短期內震盪難免
新聞焦點／合作發展黃金市場 香港講心 大陸講金

新聞焦點／合作發展黃金市場 香港講心 大陸講金
中多家國有銀行風險控管 瞄準貴金屬 成市場關注議題

中多家國有銀行風險控管 瞄準貴金屬 成市場關注議題

熱門新聞

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

2026-02-03 10:12
開箱後可見整整齊齊碼著十來包黃金飾品，每包大約1公斤。（上局上海客運段微信公眾號、北京日報）

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2026-01-31 05:30
曾經月銷量上千輛的「地表最速」四門車小米SU7 Ultra，如今銷量正逐漸下滑。根據懂車帝等平台數據，2025年12月小米SU7 Ultra銷量僅為45輛。先前銷量最高的月份為3月，賣出3,101輛。，圖為在北京展出的SU7 Ultra汽車。（ 中新社）

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

2026-01-31 03:20
網友在社群平台上曬出的相親餐。示意圖，非新聞當事人。（取材自小紅書）

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

2026-02-02 08:30
去年12月中國衛星與SpaceX衛星險些釀成碰撞事故，圖為中國發射衛星。(中新社)

星鏈將大規模降軌 中媒稱Space X一原因「後怕不已」

2026-01-29 01:27
一名自稱來自浙江的華男在美國加州流浪，他「寧可美國流浪，也不回中國」，讓網友吵翻天；示意圖。(取材自央視)

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

2026-02-03 06:30

超人氣

更多 >
前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘

前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘
麥克雞塊魚子醬只送不賣 麥當勞情人節限定

麥克雞塊魚子醬只送不賣 麥當勞情人節限定
竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世

竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世
郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇

郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇
彭博：台積電撐起經濟 台灣所得集中卻比美更極端、貧富差距惡化

彭博：台積電撐起經濟 台灣所得集中卻比美更極端、貧富差距惡化