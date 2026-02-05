澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍

示意圖。（取自123RF）

澳門 英皇娛樂酒店趁著國際金價 創下歷史新高之際，把酒店大廳下多達78塊金磚合計重達79公斤的黃金挖出來賣了，獲利9,020萬港元（約1155萬美元），換算持有黃金20年獲利高達10倍，平均年化報酬率約12%。

澳門英皇娛樂酒店2006年開業，是澳門早年知名的賭場及酒店業者，為了吸引賭客，酒店大廳內鋪設78塊金磚，每個金磚重達1公斤，由瑞士999.9純金打造而成，並取名為「黃金大道」，成為該賭場知名景點。沒想到金磚在2026年1月底被連夜撤走。

澎湃新聞報導，英皇娛樂酒店有限公司直到2月4日晚間公告，已出售合計重達79公斤的多塊金磚，金額約9,970萬港元，扣掉帳面值940萬港元（原始購入價），交易成本（包括運輸及淨化費用）約10萬港元，收益約9,020萬港元。

受到金磚出售消息影響，在港股掛牌的英皇娛樂酒店股價5日一度大漲18%，收盤0.27港元，上漲9.76%。

據英皇集團官網資料顯示，英皇娛樂酒店於2006年開業，坐落於澳門市中心，酒店以宮殿為主題，正門兩旁以仿古馬車點綴，金色車身襯托精緻雕刻工藝，盡顯十八世紀英倫藝術典範。酒店共提供客房超過300間，分為英皇套房、皇后套房、皇室套房和行政套房等。

英皇娛樂酒店稱，過去20年來，澳門英皇娛樂酒店內的賭場為營造奢華輝煌的氛圍以提升品牌形象，集團將該貴金屬（即多塊金磚）鋪滿其酒店大廳地面的主要通道區域，並吸引大量人流。自去年10月終止博彩業務營運後，集團積極籌畫其他娛樂及休閒設施，以提升整體服務體驗並擴大收入基礎。

英皇娛樂酒店在4日的公告中表示，鑒於當前的市場狀況以及該貴金屬的市場價格目前處於高位水準，董事認為出售事項對本集團而言為一個良好機會實現和釋放該貴金屬的價值，同時使本集團未來能夠節省與該貴金屬相關的保安及保險 費用。

英皇娛樂酒店表示，所得款項淨額將加強集團的財務狀況，使其可在適當的投資機會出現時進行投資。