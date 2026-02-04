我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

前妻公開處刑 蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘

習近平與川普通電話…今日5件事

中國知名媒體人揭弊被警方帶走調查？無國界記者組織譴責

中國新聞組／即時報導
中國知名媒體人劉虎與其合作夥伴巫英蛟，近日被成都警方帶走並立案調查，無國界記者組織3日對此表示譴責。圖為劉虎2015年站在北京的拘留所前。（美聯社）
中國知名媒體人劉虎與其合作夥伴巫英蛟，近日被成都警方帶走並立案調查，無國界記者組織3日對此表示譴責。圖為劉虎2015年站在北京的拘留所前。（美聯社）

中國媒體人劉虎與其合作夥伴巫英蛟，近日被成都警方帶走並立案調查，引發中國媒體與律師圈的關注。2人疑因上周曾在自媒體發表署名文章，揭露成都蒲江縣委書記蒲發友任上的不良事蹟，被認為可能導致此次被查。無國界記者組織3日譴責中國當局拘留2名獨立記者，並指此次事件凸顯出中國獨立報導環境的「限制性和敵對性」。

劉虎上周在網路平台發布「曾逼死教授的四川縣委書記，如今又把招商企業逼向破產」文章後，有關他被四川警方帶走的消息2日在中國法律圈流傳，引發輿論關注。

成都市公安局錦江分局當晚通報，指50歲的劉姓男子、34歲的巫姓男子涉嫌「誣告陷害罪」和「非法經營罪」被立案偵查，2人被採取了刑事強制措施，案件還在進一步偵查中。儘管警方僅公佈姓氏，但包含財新網在內多家陸媒指，這2人即為劉虎與巫英蛟。

濟南日報報業集團旗下新媒體平台「新黃河客戶端」3日發表評論文章稱，有輿論認為，劉虎被抓與他此前發表涉及四川蒲江縣的文章有關。

這篇評論指，鑒於案件正在進一步偵辦中，很多涉案細節警方不便披露可以理解，但劉虎的文章提及營商環境和政府信用問題是極為嚴肅的，既然此事已成公共事件，此刻要做的是保障公眾知情權；期待當地以公開公正態度處理此案。不過，這篇文章目前在該平台上已無法查找到。

無國界記者組織亞太辦事處倡議經理白奧蘭（Aleksandra Bielakowska）說，此案凸顯了中國對獨立報導的環境已變得何等嚴苛且充滿敵意。任何膽敢調查中國政權弊端的人，都會迅速遭到當局迫害。

劉虎是中國知名調查記者，早年曾在多家媒體任職，曾於2013年在重慶家中被北京警方帶走，指涉嫌誹謗等罪，但在被羈押346天後獲檢方不起訴處分。此案過後劉虎轉型自媒體行業，多數文章涉及各地公權力機關。

上一則

中留學生回國求職比例創新高 經濟不確定求職趨務實

下一則

小米汽車高端化戰略碰壁 解散性能車銷售團隊

延伸閱讀

軍界、學界、智庫 中國三眼看世界

軍界、學界、智庫 中國三眼看世界
我與世報的三個階段

我與世報的三個階段
軍報連3日批張又俠：清除攔路虎 港媒：「父子上將」皆悲劇

軍報連3日批張又俠：清除攔路虎 港媒：「父子上將」皆悲劇
中國媒體人劉虎被成都警方立案 涉誣告與非法經營

中國媒體人劉虎被成都警方立案 涉誣告與非法經營

熱門新聞

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

2026-02-03 10:12
開箱後可見整整齊齊碼著十來包黃金飾品，每包大約1公斤。（上局上海客運段微信公眾號、北京日報）

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2026-01-31 05:30
曾經月銷量上千輛的「地表最速」四門車小米SU7 Ultra，如今銷量正逐漸下滑。根據懂車帝等平台數據，2025年12月小米SU7 Ultra銷量僅為45輛。先前銷量最高的月份為3月，賣出3,101輛。，圖為在北京展出的SU7 Ultra汽車。（ 中新社）

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

2026-01-31 03:20
網友在社群平台上曬出的相親餐。示意圖，非新聞當事人。（取材自小紅書）

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

2026-02-02 08:30
去年12月中國衛星與SpaceX衛星險些釀成碰撞事故，圖為中國發射衛星。(中新社)

星鏈將大規模降軌 中媒稱Space X一原因「後怕不已」

2026-01-29 01:27
一名自稱來自浙江的華男在美國加州流浪，他「寧可美國流浪，也不回中國」，讓網友吵翻天；示意圖。(取材自央視)

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

2026-02-03 06:30

超人氣

更多 >
綠卡貸款資格3/1起取消 民主黨批川普：不歡迎移民追求美國夢

綠卡貸款資格3/1起取消 民主黨批川普：不歡迎移民追求美國夢
大肉蟹價跳水 華人排隊搶 一人買10多只「肉肥味美」

大肉蟹價跳水 華人排隊搶 一人買10多只「肉肥味美」
警臥底訪按摩院 59歲華女報價性服務300元

警臥底訪按摩院 59歲華女報價性服務300元
立春馬年太歲換人當 4生肖做2事擋血光之災

立春馬年太歲換人當 4生肖做2事擋血光之災
陜醫院無碼直播手術「暴露女患者私處」 5萬人湧入看

陜醫院無碼直播手術「暴露女患者私處」 5萬人湧入看