我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

去年2/3消費者低價買到房 南部市場最友善

人人有權來美說法引戰 吳弭言論遭保守派圍剿

1月中國赴日航班跌48% 仙台等日本10機場班次「歸０」

記者賴錦宏/即時報導
1月份從中國飛往日本的航班減少48%。圖為白雲機場停機坪。（香港文匯網）
1月份從中國飛往日本的航班減少48%。圖為白雲機場停機坪。（香港文匯網）

中日關係未見降溫，《日本經濟新聞》周一（2日）報導，1月份從中國飛往日本的航班減少48%，預料2月農曆新年期間，班次未見回升。

報導引述英國航線數據分析公司睿思譽（Cirium）數據指出，對比今年1月5日與去年11月14日的航班，中國飛往日本的航班（不包括香港和澳門）從5747班減少至3010班。

其中日本關西國際機場的中國航班數量減少62%，班次由2355班減少至888班。與關西機場有來往的中國機場則從29個減少至14個。

四川航空取消飛往日本關西國際機場的航班，青島航空和廈門航空8成以上航班停飛日本。

日本有10個機場，中國往日本航班跌至0，分別為仙台、茨城、新潟、富山、小松、神戶、岡山、佐賀、長崎、和鹿兒島。

東京兩大機場來自中國的航班跌幅較關西少。東京成田機場的中國航班從1185班減至778班，減少34%；東京羽田機場則從991班減至957班，減少3%。

分析指航空公司可能判斷，一旦削減東京成田和羽田兩大機場航班，將不易復航。

日本首相高市早苗2025年11月在國會發表「台灣有事」言論後，中日關係惡化，北京隨即於11月14日呼籲國民避免前往日本；今年更兩度以日本治安不佳和地震頻繁為由，呼籲中國公民「近期避免前往日本」。

日本 高市早苗 澳門

上一則

中國2日對緬北電詐集團白家4人執行死刑

延伸閱讀

日本眾院選自民黨情勢看好 新搭檔維新會情緒複雜

日本眾院選自民黨情勢看好 新搭檔維新會情緒複雜
日本國會大選 高市效法安倍無懼中國拚長期執政

日本國會大選 高市效法安倍無懼中國拚長期執政
高市早苗眾院競選演說 呼籲將自衛隊寫入憲法

高市早苗眾院競選演說 呼籲將自衛隊寫入憲法
日相藉口手傷 電視辯論放鴿子卻照常上街拉票 網友批：高市落跑

日相藉口手傷 電視辯論放鴿子卻照常上街拉票 網友批：高市落跑

熱門新聞

開箱後可見整整齊齊碼著十來包黃金飾品，每包大約1公斤。（上局上海客運段微信公眾號、北京日報）

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2026-01-31 05:30
新疆可可托海景區外寶石溝附近發生雪豹傷人事件。（取材自快科技）

冬季覓食難闖居民區？新疆可可托海景區雪豹攻擊遊客

2026-01-24 01:20
曾經月銷量上千輛的「地表最速」四門車小米SU7 Ultra，如今銷量正逐漸下滑。根據懂車帝等平台數據，2025年12月小米SU7 Ultra銷量僅為45輛。先前銷量最高的月份為3月，賣出3,101輛。，圖為在北京展出的SU7 Ultra汽車。（ 中新社）

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

2026-01-31 03:20

殲20進化 官宣邁入5.5代 「超音速鼓包」讓戰機更強

2026-01-26 07:30
去年12月中國衛星與SpaceX衛星險些釀成碰撞事故，圖為中國發射衛星。(中新社)

星鏈將大規模降軌 中媒稱Space X一原因「後怕不已」

2026-01-29 01:27
張曉國救助老闆娘。（取材自大風新聞 ）

結帳時超市老闆娘突暈倒 小伙按斷她的6肋骨…好的結局

2026-01-29 07:30

超人氣

更多 >
金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」

金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」
被聯邦幹員拉出車外倒空皮包看到美國護照才離去 婦人腦震盪就醫

被聯邦幹員拉出車外倒空皮包看到美國護照才離去 婦人腦震盪就醫
葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗
紐約失蹤華裔女高中生遺體被發現 警方初步研判為自殺

紐約失蹤華裔女高中生遺體被發現 警方初步研判為自殺
美次長：確保第一島鏈不可侵 拒天真看待與中往來

美次長：確保第一島鏈不可侵 拒天真看待與中往來