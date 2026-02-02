我的頻道

去年2/3消費者低價買到房 南部市場最友善

人人有權來美說法引戰 吳弭言論遭保守派圍剿

中國2日對緬北電詐集團白家4人執行死刑

大陸中心／即時報導
緬北白家犯罪集團白應蒼等四人已於2日被執行死刑。圖為白家首領白所成2024年1月30日遭中國公安自緬甸押解至中國，白所成在一審宣判後即因病死亡。（新華社）
緬北白家犯罪集團白應蒼等四人已於2日被執行死刑。圖為白家首領白所成2024年1月30日遭中國公安自緬甸押解至中國，白所成在一審宣判後即因病死亡。（新華社）

中國鐵腕展現反詐決心。緬北明家犯罪集團案11名罪犯上周四被執行死刑，新華社報導，廣東省深圳市中級人民法院2日對緬北白家犯罪集團案白應蒼、楊立強、胡小姜、陳廣益等四人執行死刑。白家犯罪集團另一名遭判死刑的首要分子白所成，早前已因病死亡。

上海《界面新聞》指出，長期以來，緬北果敢自治區以白所成等為首的多個犯罪集團大肆組織開設詐騙窩點，公開武裝護詐，針對中國公民瘋狂實施電信網絡詐騙犯罪活動，詐騙數額巨大，同時涉嫌故意殺人、故意傷害、非法拘禁等多種嚴重暴力犯罪，犯罪情節極其惡劣，社會危害極其嚴重，人民群眾深惡痛絕。

報導稱，緬北地區因其特殊的歷史、政治、地理原因，長期處於武裝割據局面。網上所稱的白所成等四大家族，就是在此大背景下崛起。白所成是果敢自治區政府原主席，長子白應能掌管緬甸百勝集團擔任董事長，二兒子白應蒼原是果敢財政局副局長和果敢自治區民兵大隊隊長。

白所成從1965年「果敢王」彭家聲打游擊起，就追隨彭家聲，曾任果敢同盟軍副司令。2009年8月，彭家聲等被驅逐，白所成自任果敢自治區主席，隨後果敢進入被所謂四大家族控制的時代。近年來在電詐圈聞名的百盛園區、蒼勝科技園區等都為白家所有。園區主要由白所成的兒女白應蒼、白應蘭等打點，白所成本人通常隱身幕後。

白應蒼曾在央視報導中坦言，「（白家）在果敢綜合實力絕對是排第一的，不管說劉家多有錢，魏家多有權，大家都不認，都認我們白家。我們白家當時在政、軍這兩界裡面都是屬於最大的，包括很多部門，要請示也只會請示我們白家。因為我爸在果敢、在緬甸的影響力，我們就在這棵大樹下面各自發展各自的生意，受他的庇護。」

2023年12月10日，中國公安部發布消息，在掌握相關犯罪事實和證據的基礎上，遼寧、福建、重慶等地公安機關決定對白所成、魏懷仁、劉正祥等10名緬北果敢自治區電信網絡詐騙犯罪集團重要頭目進行公開懸賞通緝。2024年1月，白所成、白應蒼等白家犯罪集團多名重大犯罪嫌疑人被押解至中國。

2025年7月，白家犯罪集團案白所成等21人被提起公訴。2025年11月3日，深圳市中院以故意殺人、故意傷害、詐騙、販賣及製造毒品、綁架、開設賭場等罪，判處白家犯罪集團案白所成、白應蒼、楊立強、胡小姜、陳廣益等五人死刑，並判處相應附加刑。

一審宣判後，白所成因病死亡，其他被告人提出上訴。廣東省高級人民法院經開庭審理，於2025年12月24日裁定駁回上訴，維持原判，並依法報請中國最高人民法院核准。

中國最高法院經覆核確認，以白應蒼等為首要分子的白家犯罪集團，在緬甸果敢地區通過自行修建、合作開發等方式設立多個園區，招攬、吸引楊立強等多名「金主」入駐並提供武裝庇護，夥同「金主」實施電信網絡詐騙、開設賭場、故意殺人、故意傷害、綁架、敲詐勒索、組織、強迫賣淫等犯罪，涉賭、詐等資金達人民幣290餘億元，造成6名中國公民死亡、多名中國公民受傷。此外，白應蒼還結夥販賣、製造毒品甲基苯丙胺約11噸。

中國最高法院指，白應蒼等人犯罪性質特別惡劣，情節、後果特別嚴重，社會危害極大，罪行極其嚴重，依法均應嚴懲。第一審判決、第二審裁定認定的事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當。審判程序合法。據此，最高法院依法核准白應蒼等人死刑。

詐騙 死刑 緬甸

房市泡沬破裂有多慘？專家：中國出現離奇「貸款賣屋潮」

1月中國赴日航班跌48% 仙台等日本10機場班次「歸０」

