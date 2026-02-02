中國網路費要漲價了？3大電信商增值稅遭調升

我的頻道

記者黃雅慧／即時報導
中國電信運營商增值稅調漲，可能影響消費者資費。（歐新社）
中國電信運營商增值稅調漲，可能影響消費者資費。（歐新社）

近日中國財政部、稅務總局發布相關公告，規定自今年1月1日起，針對提供電信服務商對應增值稅稅率由6%調整為9%。中國移動、聯通、中國電信等三大運營商紛表示將對收入及利潤產生影響。外界關注增值稅會否對讓電信資費漲價，但整體而言，短期對運營商財務表現帶來壓力，但還未明顯影響到消費者資費的跡象。

在兩大部門發布「關於增值稅徵稅具體範圍有關事項的公告」中規定，自今年1月1日起，在中國境內，利用固網、行動網路、衛星、互聯網，提供手機流量服務、短信和彩信服務、互聯網寬帶接入服務的業務活動適用的稅目由增值電信服務調整為基礎電信服務，對應增值稅稅率由6%調整為9%。受到增值稅上調影響，三大中資電訊股2日在港股跌2%至8%。

雖然三大電信運營商在公告中提及會對增加稅負成本，但三大運營商在公告中均未提及將直接上調用戶資費。雖然當前沒有調價信號，但若稅負長期無法完全消化，未來不排除在套餐更新、新用戶定價或增值業務中體現部分成本轉移。

第一財經報導，上海財經大學公共政策與治理研究院院長田志偉稱，調整會使得相關企業的稅收負擔上升，但考慮到三大營運商都是國企，本次影響可控。就增值稅上調會推動相關服務漲價，他表示，三大營運商給消費者提供的業務，隨著此次改革相關業務成本提高，是否會全部或部分轉嫁給消費者，取決於消費者的需求彈性，還有待觀察。

上海國家會計學院副教授葛玉御表示，由於「打電話」的增值稅稅率此前就是9%，此次調整不受影響，因此語音通話服務不會漲價。但寬頻接入、短信等業務稅率從6%提至9%，存在漲價的可能。

也有中國業內分析認為，此次調整是將原本歸類為「增值電信服務」的手機流量、短信、寬帶等業務，重新劃歸為「基礎電信服務」，更符合其公共基礎設施屬性。因此，政策本意是稅收分類規範化，而非變相漲價。

中國三大運營商2025年前三季業績顯示，中國移動營業收入為人民幣7,947億元，年增0.4%；淨利潤為人民幣1,154億元，年增4.0%；中國聯通前三季營業收入人民幣2,930億元，年增1.0%；淨利潤達人民幣87.72億元，年增5.1%；中國電信前三季實現營業收入人民幣3,943億元，年增0.59%；淨利潤為人民幣308億元，年增5.03%。

