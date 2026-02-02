中國「漂浮長城」演練鎖台 外媒曝千艘中漁船2度列陣

海洋委員會海巡署中部分署日前表示，中部海域有中國漁船現蹤，海巡全天候掌握所轄海域動態。（中央社╱海巡提供)

美國富比世 雜誌（Forbes）1月31日報導，中國近期兩度以超過千艘漁船船陣在主要航道「卡位」，有如海上「漂浮的長城」演練封鎖台灣。有分析警告，這類以民用外衣包裝的海上民兵行動，在未開戰時可能對全球供應鏈 與主權安全形成壓力；若是開戰，恐讓對手軍方難以判定船隻身分及是否受解放軍 指揮，進而牽制如美軍在戰爭法與交戰規則下的打擊合法性判斷與行動空間。

中國漁船這一個多月來兩度在主要航道附近排出大規模船陣。去年12月25日，約2000艘漁船在東海排成倒L字形的兩條平行線，每條長約290英里（約466.7公里）；今年1月11日，約1400艘船又排成長約200英里（約321.8公里）的長方形。

富比士引述紐約時報1月16日報導指出，當時貨輪被迫繞行或在密集船陣中，以「之」字形穿越。由於北京多半不公布海上民兵船隻名單，外界難以確認參與者與指揮鏈；但隊形中不乏已知民兵船，且協同程度高，顯示可能有國家層級的統籌。

分析人士認為，這些船陣可能是在測試未來封鎖或海上檢疫時的大規模動員能力，也可能是對對手施壓。值得注意的是，民兵船常關閉或偽造自動識別系統訊號，但此次反而持續發送訊號，可能是為避免碰撞，也可能是刻意對外示警。

中國海上民兵以民用漁船包裝軍事行動，刻意模糊戰與和，在解放軍指揮下以武裝或監偵設備配合海軍、海警，在南海、東海等爭議海域集結施壓、干擾他國行動；其網絡也與全球最大的中國遠洋漁船隊部分重疊，將影響力延伸到海外。中國有世上最大的遠洋船隊，由5.7萬艘工業漁船組成，占全球可見捕撈活動的44%。

報導指出，這種做法可視為法律戰，恐讓守法國家，比如美軍，陷入噩夢。在國際法框架下，美軍艦艇若遇到正在作業的捕撈船，原則上負有避讓義務。而一旦發生碰撞，不僅可能造成高額損失，也容易升高為外交爭端。

若進入戰時，問題更棘手。這些船表面上是平民漁船，但可能在解放軍直接指揮下執行軍事任務，身分介於平民與軍事目標之間。美方在戰爭法下要判定其何時可被合法攻擊將更困難，而北京也可利用這種難以定性的灰色地帶，限制美軍行動。

這套做法同時瞄準供應鏈與主權。美國2025年國家安全戰略曾警告，敵對強權可能對關鍵商業航道課徵通行費甚至任意開關航道。中國近期展現的海上集結能力，被視為具備短時間封堵或干擾主要海上航線的潛力，足以造成延誤、推高運費，並對美國及全球貿易形成脅迫，即使未達正式戰爭或貿易戰程度。

報導建議，各國政府與企業應及早規畫因應，包括加強辨識民兵與遠洋船隊船舶、追查指揮脈絡以提高外交與聲譽成本，同時將法律戰納入地緣政治風險管理，盤點關鍵航線、分散港口與路徑，並演練突發海上中斷情境。

富比士最後警告，北京正在南海、東海與台灣海峽周邊海域製造新的既成事實，藉此收緊對關鍵海上動脈的控制，若忽視這種演練，正式上場時恐將付出代價。