我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被幹員拖出車外翻到美國護照才離去 她腦震盪就醫

紐約嚴寒已14死 將再凍1周 恐破冰封最長紀錄

中國「漂浮長城」演練鎖台 外媒曝千艘中漁船2度列陣

編譯盧思綸／即時報導
海洋委員會海巡署中部分署日前表示，中部海域有中國漁船現蹤，海巡全天候掌握所轄海域動態。（中央社╱海巡提供)
海洋委員會海巡署中部分署日前表示，中部海域有中國漁船現蹤，海巡全天候掌握所轄海域動態。（中央社╱海巡提供)

美國富比世雜誌（Forbes）1月31日報導，中國近期兩度以超過千艘漁船船陣在主要航道「卡位」，有如海上「漂浮的長城」演練封鎖台灣。有分析警告，這類以民用外衣包裝的海上民兵行動，在未開戰時可能對全球供應鏈與主權安全形成壓力；若是開戰，恐讓對手軍方難以判定船隻身分及是否受解放軍指揮，進而牽制如美軍在戰爭法與交戰規則下的打擊合法性判斷與行動空間。

中國漁船這一個多月來兩度在主要航道附近排出大規模船陣。去年12月25日，約2000艘漁船在東海排成倒L字形的兩條平行線，每條長約290英里（約466.7公里）；今年1月11日，約1400艘船又排成長約200英里（約321.8公里）的長方形。

富比士引述紐約時報1月16日報導指出，當時貨輪被迫繞行或在密集船陣中，以「之」字形穿越。由於北京多半不公布海上民兵船隻名單，外界難以確認參與者與指揮鏈；但隊形中不乏已知民兵船，且協同程度高，顯示可能有國家層級的統籌。

分析人士認為，這些船陣可能是在測試未來封鎖或海上檢疫時的大規模動員能力，也可能是對對手施壓。值得注意的是，民兵船常關閉或偽造自動識別系統訊號，但此次反而持續發送訊號，可能是為避免碰撞，也可能是刻意對外示警。

中國海上民兵以民用漁船包裝軍事行動，刻意模糊戰與和，在解放軍指揮下以武裝或監偵設備配合海軍、海警，在南海、東海等爭議海域集結施壓、干擾他國行動；其網絡也與全球最大的中國遠洋漁船隊部分重疊，將影響力延伸到海外。中國有世上最大的遠洋船隊，由5.7萬艘工業漁船組成，占全球可見捕撈活動的44%。

報導指出，這種做法可視為法律戰，恐讓守法國家，比如美軍，陷入噩夢。在國際法框架下，美軍艦艇若遇到正在作業的捕撈船，原則上負有避讓義務。而一旦發生碰撞，不僅可能造成高額損失，也容易升高為外交爭端。

若進入戰時，問題更棘手。這些船表面上是平民漁船，但可能在解放軍直接指揮下執行軍事任務，身分介於平民與軍事目標之間。美方在戰爭法下要判定其何時可被合法攻擊將更困難，而北京也可利用這種難以定性的灰色地帶，限制美軍行動。

這套做法同時瞄準供應鏈與主權。美國2025年國家安全戰略曾警告，敵對強權可能對關鍵商業航道課徵通行費甚至任意開關航道。中國近期展現的海上集結能力，被視為具備短時間封堵或干擾主要海上航線的潛力，足以造成延誤、推高運費，並對美國及全球貿易形成脅迫，即使未達正式戰爭或貿易戰程度。

報導建議，各國政府與企業應及早規畫因應，包括加強辨識民兵與遠洋船隊船舶、追查指揮脈絡以提高外交與聲譽成本，同時將法律戰納入地緣政治風險管理，盤點關鍵航線、分散港口與路徑，並演練突發海上中斷情境。

富比士最後警告，北京正在南海、東海與台灣海峽周邊海域製造新的既成事實，藉此收緊對關鍵海上動脈的控制，若忽視這種演練，正式上場時恐將付出代價。

解放軍 供應鏈 富比世

上一則

浙女退150元大衣 奔馳鑰匙跟著寄走 哀號：配1把6000元

延伸閱讀

張又俠被捕 WSJ：習近平獨攬軍權 攻台與否他說了算

張又俠被捕 WSJ：習近平獨攬軍權 攻台與否他說了算
WSJ：美國暫不會空襲伊朗 仍在中東加強防空

WSJ：美國暫不會空襲伊朗 仍在中東加強防空
密切關注解放軍整肅 川普認「習近平是中國老大」

密切關注解放軍整肅 川普認「習近平是中國老大」
華爾街日報：美國暫不會空襲伊朗 仍在中東加強防空

華爾街日報：美國暫不會空襲伊朗 仍在中東加強防空

熱門新聞

開箱後可見整整齊齊碼著十來包黃金飾品，每包大約1公斤。（上局上海客運段微信公眾號、北京日報）

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2026-01-31 05:30
新疆可可托海景區外寶石溝附近發生雪豹傷人事件。（取材自快科技）

冬季覓食難闖居民區？新疆可可托海景區雪豹攻擊遊客

2026-01-24 01:20
中共中央軍委副主席張又俠24日傳出涉嫌「違紀違法」，遭立案審查調查。（美聯社）

WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

2026-01-25 19:25
曾經月銷量上千輛的「地表最速」四門車小米SU7 Ultra，如今銷量正逐漸下滑。根據懂車帝等平台數據，2025年12月小米SU7 Ultra銷量僅為45輛。先前銷量最高的月份為3月，賣出3,101輛。，圖為在北京展出的SU7 Ultra汽車。（ 中新社）

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

2026-01-31 03:20

殲20進化 官宣邁入5.5代 「超音速鼓包」讓戰機更強

2026-01-26 07:30
去年12月中國衛星與SpaceX衛星險些釀成碰撞事故，圖為中國發射衛星。(中新社)

星鏈將大規模降軌 中媒稱Space X一原因「後怕不已」

2026-01-29 01:27

超人氣

更多 >
澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」

澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」
川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席

川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席
解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大

解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大
紐約失蹤華裔女高中生遺體被發現 警方初步研判為自殺

紐約失蹤華裔女高中生遺體被發現 警方初步研判為自殺
亞馬遜會員一項隱藏福利 年長者多半忘了用

亞馬遜會員一項隱藏福利 年長者多半忘了用