我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

房企萬科創始人王石失聯？發布山地自行車騎行影片闢謠

黃仁勳昨晚才辦兆元宴 愛店「磚窯」餐廳凌晨起火

俄安全會議秘書蕭伊古抵北京 將與王毅會談

記者黃雅慧／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國外長王毅（右）將在北京與俄羅斯聯邦安全會議秘書蕭伊古會談。圖為去年2月28日兩人在北京會面。（新華社）
中國外長王毅（右）將在北京與俄羅斯聯邦安全會議秘書蕭伊古會談。圖為去年2月28日兩人在北京會面。（新華社）

俄羅斯聯邦安全會議訊息，俄羅斯聯邦安全會議秘書蕭伊古1日抵達中國，他將與中國外長王毅舉行會談，討論國際和地區安全形勢。

俄羅斯衛星通訊社報導，蕭伊古與王毅會晤期間，雙方將討論不斷變化的國際和地區安全形勢。

值得注意的是，蕭伊古訪京期間適逢俄羅斯、烏克蘭和美國官員最近舉行會談，後者旨在結束俄烏之間持續近4年的衝突。

王毅去年12月與蕭伊古在莫斯科舉行磋商，雙方就「堅決反擊法西斯主義、日本軍國主義捲土重來的圖謀」達成了共識。蕭伊古稱「俄中一致認為篡改歷史的圖謀是無法容忍的」，還確認了在安全保障領域攜手合作。

烏克蘭、俄羅斯及美國三方和平談判預計於1日重啟，目的在於結束俄烏戰爭，各方表示談判將聚焦於領土問題。美俄代表近日在佛州會談討論推動結束俄烏戰事，美國中東問題特使威特科夫1月31日表示，會談富有成效及具建設性，美國財長貝森特及總統川普的女婿庫許納亦參與。

雖然中國並非俄烏戰爭直接涉事方，但有觀點認為，圍繞俄烏戰爭、美俄關係、歐洲安全等涉全球地緣格局，各國領導人在接觸時，都繞不開與中國盤根錯節的戰略考量。比如，如果美國對烏克蘭提出「類北約」安全保證時，便有可能牽涉到俄中聯盟。不過，中方此前對於俄烏戰事對外發言皆稱維持中立。

俄羅斯 王毅 烏克蘭

上一則

河南男童餵兔被咬斷手指 家長剖肚找不到斷指…原來沒吞下

下一則

房企萬科創始人王石失聯？發布山地自行車騎行影片闢謠

延伸閱讀

王毅訪非談一中原則 台外交部：干預他國事務惡劣本質

王毅訪非談一中原則 台外交部：干預他國事務惡劣本質
突取消訪索馬利亞 王毅：反對索馬利蘭勾結台灣謀獨

突取消訪索馬利亞 王毅：反對索馬利蘭勾結台灣謀獨
王毅與坦外長會談：做好激活坦尚鐵路工作打造鐵路繁榮帶

王毅與坦外長會談：做好激活坦尚鐵路工作打造鐵路繁榮帶
中國非盟第9次戰略對話 王毅訪非洲4國 喊全球南方共贏

中國非盟第9次戰略對話 王毅訪非洲4國 喊全球南方共贏

熱門新聞

新疆可可托海景區外寶石溝附近發生雪豹傷人事件。（取材自快科技）

冬季覓食難闖居民區？新疆可可托海景區雪豹攻擊遊客

2026-01-24 01:20
中共中央軍委副主席張又俠24日傳出涉嫌「違紀違法」，遭立案審查調查。（美聯社）

WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

2026-01-25 19:25

殲20進化 官宣邁入5.5代 「超音速鼓包」讓戰機更強

2026-01-26 07:30
開箱後可見整整齊齊碼著十來包黃金飾品，每包大約1公斤。（上局上海客運段微信公眾號、北京日報）

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2026-01-31 05:30
曾經月銷量上千輛的「地表最速」四門車小米SU7 Ultra，如今銷量正逐漸下滑。根據懂車帝等平台數據，2025年12月小米SU7 Ultra銷量僅為45輛。先前銷量最高的月份為3月，賣出3,101輛。，圖為在北京展出的SU7 Ultra汽車。（ 中新社）

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

2026-01-31 03:20
去年12月中國衛星與SpaceX衛星險些釀成碰撞事故，圖為中國發射衛星。(中新社)

星鏈將大規模降軌 中媒稱Space X一原因「後怕不已」

2026-01-29 01:27

超人氣

更多 >
不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」
搭機沒帶「真實身分證」 今起加收45元彌補安檢成本

搭機沒帶「真實身分證」 今起加收45元彌補安檢成本
川普在巴運河再下一城？分析：美難撼動中在拉美影響力

川普在巴運河再下一城？分析：美難撼動中在拉美影響力
這個超便宜維生素 竟是對抗流感利器

這個超便宜維生素 竟是對抗流感利器
艾普斯坦最新文件 出現紐約市長曼達尼母親名字

艾普斯坦最新文件 出現紐約市長曼達尼母親名字