習近平：發揮舉國體制優勢 推動未來產業發展

中央社台北31日電
中共中央政治局30日下午就前瞻布局和發展未來產業進行第24次集體學習。圖為2023年底中共總書記習近平（中）主持召開中共中央政治局專題民主生活會。（新華社）
中共總書記習近平昨天說，科技突破的程度，很大程度上決定未來產業發展的速度、廣度、深度。要充分發揮新型舉國體制優勢，加大重點領域關鍵核心技術攻關力度；大力培育核心技術領先、創新能力強的科技領軍企業和高新技術企業，引領帶動產業向先進和高端領域邁進。

中國正在積極發展元宇宙、人機介面、量子訊息、人形機器人、生成式人工智慧、生物製造、未來顯示、未來網路、新型儲能等9大未來產業。

新華社今天報導，中共中央政治局30日下午就「前瞻布局和發展未來產業」進行集體學習。

習近平在主持學習時表示，新一輪科技革命和產業變革加速演進，先進技術不斷湧現，引領和支撐未來產業快速崛起。要站在推進強國建設、民族復興偉業的戰略高度，立足客觀條件，發揮比較優勢，堅持穩中求進、梯度培育，推動中國未來產業發展不斷取得新突破。

報導說，中國信息通信研究院院長余曉暉進行講解，提出工作建議。中央政治局委員聽取講解，並進行了討論。

習近平在聽取講解和討論後發表講話。他說，培育發展未來產業，對於搶占科技和產業制高點、把握發展主動權，對於發展新質生產力、建設現代化產業體系，對於提高人民生活品質、促進人的全面發展和社會全面進步，都具有重要意義。近年來，中共中央高度重視，強化政策支持，推動未來產業發展呈現良好勢頭。

他說，科技突破的程度，很大程度上決定未來產業發展的速度、廣度、深度。要充分發揮新型舉國體制優勢，堅持「產業出題、科技答題」，加大重點領域關鍵核心技術攻關力度，加強基礎研究戰略性、前瞻性、體系化佈局，加快科技成果轉化應用。

習近平說，很多未來產業的興起是靠企業一步步突破帶動的。要發揮企業主體作用，推動各類創新資源向企業集聚，大力培育核心技術領先、創新能力強的科技領軍企業和高新技術企業，引領帶動產業向前沿和高端領域邁進。

他指出，未來產業培育周期長、市場風險大，政策上要支持，政府要做好服務。要完善財稅等政策，大力發展科技金融，全方位做好人才培養、引進、使用工作，在全社會營造鼓勵創新的濃厚氛圍。

習近平最後提到，未來產業發展涉及面廣，必須健全治理體系。要統籌發展和安全，探索科學有效的監管方式，防範相關風險，確保既「放得活」又「管得好」。各級領導幹部要加強科技知識學習，努力做到「知科技、懂產業、善決策」。

習近平 中共 元宇宙

