中國應急管理部長臨時缺席會議 傳被帶走調查

中國應急管理部部長王祥喜29日臨時缺席央企安全生產工作視訊會議，社群盛傳他被帶走調查。中新社

中國應急管理部部長王祥喜昨天臨時缺席央企安全生產工作視訊會議，社群盛傳他被帶走調查。王祥喜27日才在應急管理部民主生活會強調，「要在堅守廉潔底線上帶好頭」。

中國國有資產監督管理委員會官網今天發布，中國國務院 國資委、應急管理部29日聯合召開中央企業安全生產工作視訊會議，國資委黨委書記、主任張玉卓，國務院安委辦副主任、應急管理部副部長宋元明出席會議並講話。

這顯示，王祥喜並未如同前兩年一樣，出席這場年度工作會議。境外社群昨天盛傳，他被帶走接受調查；多名中國網友也在微信 發布王祥喜的簡歷，暗示他已落馬。

中國知名調查記者李微敖下午在微博發文稱「部長不見了，原定要開的會，在會前半小時通知，緊急變更…」，引發網友議論，許多人提到應急管理部部長。

根據中國應急管理部官網，1月27日，應急管理部黨委召開2025年度民主生活會，王祥喜主持會議並作總結講話。

據發布，會議通報了部黨委深入貫徹中共 八項規定精神學習教育整改整治、2024年度民主生活會整改落實情況和本次民主生活會徵求意見建議情況。王祥喜代表部黨委作對照檢查，在總結時強調，要在堅守廉潔底線上帶好頭，鍥而不捨落實中共八項規定及其實施細則精神，自覺在紀律約束下工作，在清正廉潔中永保政治本色。

63歲的王祥喜現任中共中央委員，應急管理部黨委書記、部長，中國國務院安全生產委員會副主任，兼任國務院安委會辦公室主任，國家消防救援局第一政治委員。

王祥喜1979年開始在湖北工作，長期任職於煤炭、礦業系統，2000年轉任政職，歷任湖北省荊州市長、湖北省政府秘書長、湖北省委常委、政法委書記。2019年轉任中國國家能源投資集團有限責任公司董事長，2022年升任應急管理部黨委書記。