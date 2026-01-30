張又俠落馬後 中共政治局會議強調堅持集中統一領導

我的頻道

中央社台北30日電
中共中央軍委副主席張又俠以及軍委委員劉振立近日遭官宣落馬後，中共中央政治局30日召開會議，強調「堅持黨中央集中統一領導」。圖為2023年底中共總書記習近平（圖中）主持召開中共中央政治局專題民主生活會。（新華社）
中共中央軍委副主席張又俠以及軍委委員劉振立近日遭官宣落馬後，中共中央政治局30日召開會議，強調「堅持黨中央集中統一領導」。圖為2023年底中共總書記習近平（圖中）主持召開中共中央政治局專題民主生活會。（新華社）

中共中央軍委副主席張又俠以及軍委委員劉振立近日遭官宣落馬後，中共中央政治局今天召開會議，強調「堅持黨中央集中統一領導」。

據中國官媒新華社，中共中央政治局30日召開會議，審議「中央政治局常委會聽取和研究全國人大常委會、國務院、全國政協、最高人民法院、最高人民檢察院黨組工作彙報和中央書記處工作報告的綜合情況報告」。會議由中共總書記習近平主持。

會議對中國全國人大常委會、國務院、全國政協、最高人民法院、最高人民檢察院黨組和中共中央書記處2025年的工作「給予充分肯定」，並同意「2026年工作安排」。

會議指出，「過去一年，5家黨組堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅定維護黨中央權威和集中統一領導」，今年是中共成立105周年，也是「十五五」（2026至2031年）開局之年，「5家黨組要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持黨中央集中統一領導，不折不扣把黨的二十屆四中全會精神和黨中央關於今年工作的決策部署落到實處」。

央視晚間新聞聯播報導中央政治局召開會議，未披露會議畫面，僅由主播唸稿。

中國國防部24日宣布，中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠與中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌嚴重違紀違法，對兩人立案調查。

中國國防部聲明未寫明兩人所涉指控或具體罪名，但中共「解放軍報」社論表示，兩人嚴重辜負信任重託，「嚴重助長影響黨對軍隊絕對領導、危害黨的執政根基的政治和腐敗問題」。

張又俠落馬的消息震撼國際社會，各種分析、解讀不斷。

英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）中國安全專家阿杜伊諾（Alessandro Arduino）說，張又俠過去一直被視為「不可動搖的人物」，他這次落馬代表「政治忠誠遠高於作戰準備之上」，因為對習近平來說，「政治不忠在中共黨內是大罪」。

中共 張又俠 習近平

