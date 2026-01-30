我的頻道

冬天人會變醜？3招搶救乾燥暗沉肌

Meta華裔科學家回中國探親後持O-1簽證再入境遭拒

皮卡丘因這件事惹怒中國玩家 寶可夢道歉了

中國新聞組／即時報導
日本寶可夢官網日前發布一則1月31日將在靖國神社舉辦活動的訊息，引發中國網友集體撻伐。圖為去年底在北京一家購物中心的寶可夢快閃店。（路透）
據中國網路媒體《觀察者網》、北京日報等媒體報導，日本寶可夢公司30日在其日本官網以中文及日文發布一份致歉聲明。事件起因是，日本寶可夢官網日前發布一則1月31日將在靖國神社舉辦一場親子活動的訊息，引發中國網友集體撻伐。

這場名為「寶可夢卡牌兒童體驗教室」的活動並非由寶可夢及任天堂直接發起，而是由日本東京千代田區運動員俱樂部、中介公司株式會社FRD、一般財團法人Sake Of Peace主辦的親子活動，寶可夢卡牌體驗是其中一個環節。

寶可夢官方網站發布這則活動訊息後，立即被中國網友發現，並在社交媒體上大量聲討。該活動訊息隨後迅速被下架，活動頁面目前已無法開啟。

中國解放軍旗下新媒體《鈞正平工作室》官方微博29日發表題為《在靖國神社辦兒童活動？這是對正義的褻瀆，也是對未來的毒害》。文章指出，靖國神社不是普通場所，其中供奉著14名二戰甲級戰犯，是日本軍國主義發動對外侵略戰爭的精神工具和象徵，也是東亞受害國人民的集體傷痛禁區。

《鈞正平工作室》表示，在此舉辦以青少年為主要受眾的活動，不僅是對歷史正義的踐踏、對受害者情感的冒犯，也與該IP一直所倡導的友誼、勇氣等治癒系價值背道而馳。

北京日報報導，中國網友的質疑主要集中在三個方面：

一、雖然靖國神社場地由申請活動的個人選擇，但寶可夢官方如此堂而皇之地予以通過並發布在官網上，說明其審核存在重大問題；

二、寶可夢在事件發酵後迅速刪除頁面，說明它很清楚紅線所在，然而事件為何仍然發生，這其中有什麽隱情，任天堂和寶可夢必須給個說法；

三、寶可夢不能一邊從中國賺錢，一邊損害中國利益。缺乏歷史責任感的日本公司，中國玩家不可能容忍。

寶可夢公司在這份致歉公告中表示：「『寶可夢卡牌訓練家網站』存在如下運營機制：擁有寶可夢卡牌認證資格的個人，可將其主辦的活動信息刊登於該網站。」

但寶可夢公司也承認：「本次的活動本就不宜舉辦，但由於確認過程中的疏漏，其活動信息被錯誤地刊登在活動頁面上。我公司在發現問題後，第一時間刪除了相關信息，且該活動已被取消。本次活動信息發布後，收到了來自各方的反饋和意見，在此我們深表歉意。」

公告並稱，「今後我們將從根本上改變並強化活動信息的審查體系與確認流程，杜絕此類問題再次發生。」

