施凱爾：中國同意解除對7名英國國會議員制裁

中央社上海30日綜合外電報導
英國首相施凱爾30日在上海出席英國國會招待會時，向中英兩國商界代表團致辭。美聯社
英國首相施凱爾今天表示，中國已同意解除對英國國會5名下議院議員及2名上議院議員的制裁。他們因為批評北京侵犯維吾爾少數民族的人權，而於2021年遭到禁止入境中國。

法新社報導，北京當時指控這些英國議員就中國如何對待新疆的穆斯林維吾爾族散播「謊言和假消息」，他們同時被禁止與中國實體有商業往來。

這其中包括對中國採取高調鷹派立場的下議院議員圖根哈特（Tom Tugendhat），他曾任英國內政部主管安全事務的副大臣；以及曾任英國保守黨黨魁及就業與退休金事務大臣的下議院議員史密斯（Iain Duncan Smith）。

正在中國進行訪問的施凱爾（Keir Starmer）接受英國電視台訪問時表示：「我向中方提出這項議題，…而對方的回應非常明確，這些限制不再適用。」

施凱爾還指出，中國國家主席習近平對他說：「這代表所有（英國）國會議員都歡迎前來。」他表示，這顯示「只要你去對話，就能提出棘手議題」。

施凱爾拜訪世界第二大經濟體中國，尋求加強雙邊經濟關係。但他這趟訪問不僅受到來自英國國內的批評，也遭到美國總統川普（Donald Trump）質疑。

中國投資者去年出手買了全球近10%黃金

73歲老人心臟不適去醫院檢查 竟被告知「宮內早孕」

