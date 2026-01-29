我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

提防這一錯誤 以免終身少領了社安金

特斯拉這2款車型今年將正式停產…今日5件事

媒體狂問張又俠落馬 中國國防部：越純潔越有戰鬥力

記者陳政錄／北京即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
在近日大陸公布中共中央軍委副主席張又俠、委員劉振立遭立案調查的訊息後，2026年1月29日下午，大陸國防部新聞發言人蔣斌主持本月的例行記者會，眾多中外媒體出席採訪。記者陳政錄／攝影
在近日大陸公布中共中央軍委副主席張又俠、委員劉振立遭立案調查的訊息後，2026年1月29日下午，大陸國防部新聞發言人蔣斌主持本月的例行記者會，眾多中外媒體出席採訪。記者陳政錄／攝影

在早前公布中共中央軍副主席張又俠、委員劉振立遭立案調查後，中國國防部今天下午召開本月的例行記者會，會上中外媒體提出約十則有關問題，中國國防部發言人蔣斌對此強調，堅決反對對中方有關反腐行動的抹黑，要求不要妄加揣測，並稱「人民軍隊越反腐越堅強，越純潔，越有戰鬥力」。他同時對於共軍反腐是否影響對台能力回應說，想和解放軍對抗只是自取滅亡，「最終的結果都是祖國實現統一」。

中國國防部今召開本月例行記者會，由發言人蔣斌主持，會上多家外媒，以及台媒和部分港媒，提出約十則有關張又俠、劉振立落馬的問題。首先對於兩人落馬是否有更多訊息揭露，有沒有「繼任者」，蔣斌表示，「對此我們已經發布了有關訊息，沒有更多的補充」；外媒關切張又俠是否提供美國中國核武機密的傳聞，蔣斌說，「請大家以官方發布訊息為主，不要妄加揣測。」

在張、劉被查後，輿論同時關切這是否影響兩岸關係、共軍對台部署，我國防部也表示高度關注，稱持續強化自衛能力因應突發情況。蔣斌對此回應，和平統一，一國兩制是中國解決台灣問題的基本方針，是實現祖國統一的最佳方式。

蔣斌稱，中國願以最大誠意盡最大努力爭取和平統一的前景，但絕不承諾放棄使用武力，絕不允許任何人把台灣從祖國分裂出去。他說，「台武裝」不用枉費心機，無論他們如何用力，想要和解放軍對抗，無疑是以卵擊石，最終只能是自取滅亡，最終的結果都是祖國實現統一。

至於西方關注，張劉兩人被查，可能影響中外軍隊溝通和互信，蔣斌說，中國堅決反對對中方有關反腐行動的汙衊抹黑，軍隊在中共的堅強領導下，始終秉持開放合作理念，將繼續與各國軍隊展開對話交流，深化軍事互信，加強務實合作，為國際和地區和平穩定貢獻「中國力量」。

媒體繼續關切共軍反腐是否影響中共中央軍委運作、共軍戰略部署等，蔣斌回應，「人民軍隊（指中國軍隊）越反腐越堅強，越純潔，越有戰鬥力，始終是黨（中共）和人民可以完全信賴的英雄軍隊」。

後媒體繼續關切，共軍現在還剩幾位在職位上正常工作的將軍，下次中央軍委會議何時召開，蔣斌稱沒有可供發布的訊息，並指會議召開是國家的軍事祕密。

最後，媒體仍關切當前解放軍反腐是否已取得階段性成就，蔣斌說，堅決查處張又俠、劉振立，是黨（中共）和軍隊軍隊反腐敗鬥爭取得的重大成果，是黨和軍隊有決心有力量的重要體現，對於打贏軍隊反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰、總體戰具有重要意義。

中共中央軍委副主席張又俠、委員兼聯合參謀部參謀長劉振立，因涉嫌嚴重違紀違法被查後，25日中共中央軍委機關報「解放軍報」在頭版社論中痛批二人存在五個「嚴重」問題，包含嚴重踐踏破壞「軍委主席負責制」。這項指摘也形同為案情定性，證實二人是因政治問題落馬。

今天是共軍軍委大洗牌後，中國國防部首次例行記者會，並未安排其他單位的參訪列席，四個座位區均坐滿前來採訪的中外記者。

2026年1月29日下午，大陸國防部新聞發言人蔣斌主持本月的例行記者會。記者陳政...
2026年1月29日下午，大陸國防部新聞發言人蔣斌主持本月的例行記者會。記者陳政錄／攝影

中共 共軍 國防部

上一則

前內蒙古書記孫紹騁落馬 2026首名被查正部級官員

延伸閱讀

張又俠落馬震驚華府 美前軍官：他和其他解放軍將領不一樣

張又俠落馬震驚華府 美前軍官：他和其他解放軍將領不一樣
張又俠七罪落馬 BBC：定調政治混合腐敗 軍報：反腐挖到天花板

張又俠七罪落馬 BBC：定調政治混合腐敗 軍報：反腐挖到天花板
魯比歐：習近平視對台行動為歷史使命 不因外部事件改變

魯比歐：習近平視對台行動為歷史使命 不因外部事件改變
一洲焦點／明州危機緩和？政府又要關？張又俠事件大到無法透明化

一洲焦點／明州危機緩和？政府又要關？張又俠事件大到無法透明化

熱門新聞

新疆可可托海景區外寶石溝附近發生雪豹傷人事件。（取材自快科技）

冬季覓食難闖居民區？新疆可可托海景區雪豹攻擊遊客

2026-01-24 01:20
中共中央軍委副主席張又俠24日傳出涉嫌「違紀違法」，遭立案審查調查。（美聯社）

WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

2026-01-25 19:25
繼金條、銀條之後，中國近期又一金屬品種在社交平台上走紅，那就是投資「銅條」。然而深圳水貝多家貴金屬回收商表示，銅條的價值比較低，一般只能去廢品回收站，折價較大。（取材自瀟湘晨報）

金條銀條之後 銅條又火了？但中國變現只能去這個地方

2026-01-23 23:41
中共軍委副主席張又俠已遭官宣落馬，成為中共二十大後，第二位落馬的現任軍委副主席。圖為張又俠2024年4月在山東青島出席西太平洋海軍論壇。（記者廖士鋒／攝影）

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

2026-01-24 09:49

殲20進化 官宣邁入5.5代 「超音速鼓包」讓戰機更強

2026-01-26 07:30
法槌示意圖。（取材自法治日報）

湘女「以身相許」抵債被前男友拒絕 法官一理由判：這錢得還

2026-01-24 07:30

超人氣

更多 >
只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單

只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單
馬斯克：將蓋巨型晶圓廠TeraFab 台積、三星給的都不夠

馬斯克：將蓋巨型晶圓廠TeraFab 台積、三星給的都不夠
魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣

魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣
好市多會員這10項福利 易被忽略

好市多會員這10項福利 易被忽略
提防這一錯誤 以免終身少領了社安金

提防這一錯誤 以免終身少領了社安金