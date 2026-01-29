我的頻道

中共前軍委委員廖錫龍告別式 出現胡錦濤署名花圈

聯邦凍資 曼哈頓第二大道地鐵延伸線恐停擺

中共前軍委委員廖錫龍告別式 禮堂出現胡錦濤署名花圈

記者陳政錄／北京即時報導
廖錫龍告別式的禮堂內，也擺有胡錦濤署名的花圈。（圖／截自央視新聞）
廖錫龍告別式的禮堂內，也擺有胡錦濤署名的花圈。（圖／截自央視新聞）

近期中共中央軍委領導層震盪，軍委副主席張又俠、委員劉振立遭查，坊間傳言不斷之際，曾在江澤民、胡錦濤掌權時擔任中共中央軍委委員的廖錫龍，日前因病於北京逝世，今天在北京八寶山革命公墓火化，享壽85歲。據央視新聞畫面，29日八寶山革命公墓禮堂內，可見到有習近平、李強、胡錦濤等人署名的花籃，並稱他們在廖錫龍病重期間和逝世後，前往醫院看望或透過各種形式表示哀悼和慰問。

據新華社和央視新聞報導，29日上午，八寶山革命公墓禮堂莊嚴肅穆，哀樂低回，禮堂正廳上方懸掛著黑底白字的橫幅，下方是廖錫龍的遺像。

報導稱，廖錫龍病重期間和逝世後，習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正、胡錦濤等，前往醫院看望或透過各種形式對廖錫龍逝世表示沈痛哀悼並向其親屬表示深切慰問。

29日，中共軍委機關各部門、軍隊駐京有關單位領導和部隊官兵代表，廖錫龍生前友好和家鄉代表也前往送別。（圖／截自央視新聞）
29日，中共軍委機關各部門、軍隊駐京有關單位領導和部隊官兵代表，廖錫龍生前友好和家鄉代表也前往送別。（圖／截自央視新聞）

從央視新聞畫面中，可看到有上述中共領導層署名的花圈，包括久未公開露面的前中共總書記胡錦濤，不過未有他們前來禮堂哀悼的畫面公開。

在近期中共軍委領導層動盪之際，胡錦濤的健康問題也受到討論，目前中方未有正式訊息發布。

中媒報導稱，29日，中國黨（中共）、國家、軍隊有關領導前往送別或以各種方式表示哀悼。中共軍委機關各部門、軍隊駐京有關單位領導和部隊官兵代表，廖錫龍生前友好和家鄉代表也前往送別。

公開資訊顯示，廖錫龍1959年1月從貴州省思南縣入伍，1963年2月加入中國共產黨。先後任陸軍第11軍軍長，成都軍區副司令員、司令員。2002年10月任解放軍總後勤部部長，同年11月任中共中央軍委委員。是中共第十五屆、十六屆、十七屆中央委員。2000年6月被授予上將軍銜。

據央視新聞報導，廖錫龍因病於2026年1月23日1時50分在北京逝世，享年85歲。29日，廖錫龍的遺體在北京八寶山革命公墓火化。

中國官媒稱，廖錫龍是「中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士，我軍優秀的軍事指揮員，全面建設現代後勤的傑出領導人」。

中共 李強 共軍

