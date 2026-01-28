中澳再陷緊張 中國揚言若收回達爾文港將反制

澳洲北部重要港口達爾文港（Darwin Port）。（新華社）

中澳關係再陷緊張。中國駐澳洲 大使肖千今天召開記者會揚言，澳洲政府若強制收回中國企業租賃的達爾文港，中國政府有義務採取措施保護中企的利益，此舉也將影響兩國之間的投資、貿易與合作。

2015年10月，澳洲北領地州政府與中國嵐橋集團簽署協議，將達爾文港（Darwin Port）碼頭及周邊設施租賃給嵐橋集團99年，租金 為5.06億澳元（約3.5億美元）。此後，這項協議不斷引起爭議。達爾文港是戰略要地，澳洲朝野在去年大選期間皆主張收回。

英國衛報今天報導，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）26日在達爾文表示，出售達爾文港不符合澳洲的國家利益，「我認為它應該回到澳洲手中。我們正在這樣做」。

艾班尼斯說，目前正在進行商業談判，而且這些談判仍在繼續。

對此，中國駐澳洲大使肖千今天在坎培拉的中國使館召開記者會提出警告：艾班尼斯政府計劃將達爾文港從中國手中奪回，這將危及未來雙邊貿易，並迫使北京介入。

肖千說，自2025年澳洲聯邦大選以來，坎培拉和北京方面以及公司所有者就達爾文港問題進行了數月的討論。

他提到，過去10年，嵐橋集團投入巨資，從去年開始，達爾文港轉虧為盈。

「突然間，我們聽說澳洲政府想要收回港口」，肖千說：「虧損的時候，你們就把港口租給外國公司；現在開始盈利了，你們又想收回，這不是做生意的方式」。

報導提到，嵐橋集團上個財政年度獲利960萬澳元，而前一年則虧損3700萬澳元。

肖千表示，嵐橋集團是否繼續參與港口營運由該公司自行決定，但他同時警告說，「如果發生任何意外，例如港口被武力或強硬手段收回，那麼我們有義務採取措施保護中國企業的利益」。

肖千還說，如果嵐橋集團被迫離開該港口，這可能會影響中國企業與澳洲間的實質投資、合作和貿易。這同樣不符合澳洲的利益。

中國是澳洲最大的雙邊貿易夥伴，上個財政年度占澳洲商品及服務貿易總額的24%，價值3090億澳元。

據澎湃新聞，中國外交部今天下午舉行例行記者會，針對肖千稍早對澳洲政府發出的警告，中國外交部發言人郭嘉昆表示，中方願意重申，「有關中國企業是通過市場的方式獲得了達爾文港的租約，其合法權益應該受到充分保護」。