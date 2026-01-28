我的頻道

路透：中國同意這3家公司買輝達H200晶片

亞馬遜裁員1.6萬人 聚焦AI自動化調整疫情期擴編

路透：中國同意這3家公司買輝達H200晶片

中央社北京28日綜合外電報導
中國已批准3大科技公司字節跳動、阿里巴巴與騰訊購買輝達H200人工智慧晶片。路透
中國已批准3大科技公司字節跳動、阿里巴巴與騰訊購買輝達H200人工智慧晶片。路透

4名知情人士向路透透露，中國已批准3大科技公司字節跳動、阿里巴巴與騰訊購買輝達H200人工智慧晶片，這顯示北京在滿足自身AI需求與推動國內產業發展之間的立場有所轉變。

路透報導，要求匿名的消息人士表示，字節跳動、阿里巴巴與騰訊總計已獲准購買超過40萬顆H200晶片，其他企業目前也正排隊等待後續核准。

消息人士說，中國政府僅提供有條件地批准，相關條件還在討論中。

第5名消息人士表示，目前的許可限制過於嚴格，因此客戶尚未將批准轉換為實際訂單。

其中1名消息人士指出，這些監管批准是輝達執行長黃仁勳本週訪問中國期間發出的。

截至發稿時，路透向中國工信部、商務部及輝達查詢，尚未獲得回應。字節跳動、阿里巴巴與騰訊也未作回應。

H200是輝達第2強大的AI晶片，已成為中美關係的關鍵焦點之一。儘管中國企業需求強勁、美國批准出口，但北京遲遲未開放進口一直是出貨的主要障礙。

H200晶片的核可顯示，北京正優先考量中國主要網路企業的需求，這些企業投入巨資打造發展AI服務與美國對手（包括OpenAI）競爭所需的資料中心。

儘管華為等中國企業目前也推出性能足以媲美輝達H20晶片的產品，但仍明顯落後於H200，H20是輝達先前獲准對中國銷售的最高階AI晶片。

