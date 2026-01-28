我的頻道

1月初才退休 中國房產巨頭萬科前董事會主席疑失聯逾半月

記者賴錦宏／即時報導
在1月8日因屆齡退休的萬科集團前董事會主席郁亮，中媒指疑已失聯半個多月。（中新社資料照）
中國房地產巨頭萬科前董事會主席郁亮疑似失聯已約半個月。據觀察者網、財新網28日報導。此前，萬科在8日發布公告稱，因到齡退休，郁亮當天向公司董事會提交了書面辭職報告，申請辭去公司董事、執行副總裁職務。辭去有關職務後，郁亮將不再擔任公司任何職務。

觀察者網報導，在郁亮公開宣布辭職當天，市場反應就頗為微妙。就在他傳出失聯前不久，地產行業內就有傳言稱，郁亮的退休安排是為了更好地進行調查。報導沒有說明調查的具體內容，也沒披露是哪個單位調查。

郁亮1965年出生、畢業於北京大學，1990年加入萬科，當時這家企業正處於從貿易公司向房地產開發商轉型的早期階段；2017年，在創始人王石因股權紛爭卸任後，郁亮接任萬科董事會主席，被視為王石之後的「接班人」。

彭博先前報導，去年1月，郁亮辭去了董事會主席職務，當時萬科最大股東深鐵集團介入公司事務。

據每日經濟新聞，萬科內部有1種說法，早在2025年初，郁亮轉任執行副總裁時，本想辭任所有職務，但被挽留了下來。

另據路透27日報導，萬科再次獲得債券持有人同意，推遲2筆人民幣債券的部分償付，為萬科在今年第1季度爭取了喘息空間，並在北京方面的協助下繼續推進其他債務談判。萬科目前揹負約500億美元的高額債務，並在中國一線城市擁有大量項目；一旦發生違約可能打擊購房者信心，並對整體經濟產生連鎖衝擊。

退休 房地產 債券

