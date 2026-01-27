體大畢業生教人騎腳踏車 800元1次

我的頻道

中國新聞組／即時報導
從小到大，李隆順熱愛運動，身形矯健。(取材自新民周刊)
騎自行車還要花錢學？當上海體育大學研三學生李隆順把「上門教成人騎車」作為創業項目時，身邊不少人表示疑惑。但這個看似反常識的服務，卻讓他在2年多時間賺了27萬元人民幣(約3.8萬美元)，教授學員近700人。 據悉，李隆順喊「兩節課包會」，每節課1.5至2小時，總收費800元。

綜合封面新聞、新民周刊報導，「什麽？居然還有成年人不會騎車？」、「騎自行車還要花錢學？」自2025年10月在網上走紅以來，這是李隆順評論區最常見的言論。

李隆順是上海體育大學體育教育專業研究生，從2023年開始，他和搭檔開始了體育培訓的創業項目，而800元教人騎車這一業務，令不少網友直呼離譜。

李隆順表示，學員的需求主要集中在兩方面，一是通勤剛需，職場人士學會自行車能大幅節省時間；另一類是緊急需求和技能儲備， 「有些公司組織騎行團建，不會騎車的員工只能臨時突擊學習。也有部分小朋友和老年人，作為技能儲備進行學習。」

據悉， 學員中七成為20到35歲上班族，也不乏6旬老人來圓童年遺憾。

為了教騎車，李隆順專門寫出一份教案，清晰地將教學重點和難點列出，同時將自行車學習拆解為「平衡控制」與「肢體協調」兩個模塊。一番推敲，得出「不扶車也能教會」結論。

不只如此，他和夥伴在網上看了上百個自行車教學視頻，把別人的亮點融進自己的方法中，並透過不斷與AI對話優化教學步驟。直到2025年，一套相對穩定的教學方法才逐漸成型。

不過，800元的收費在網上引起爭議，有網友認為，對比1小時約150元駕駛陪練，「幾分鐘就學會」的自行車定價過高，有「智商稅」之嫌；但也有人不以為然，認為800元換取高效率、高安全的學習經驗具有性價比，有專業教練能快速突破心理障礙，避免自學可能導致的擦傷甚至骨折風險。

