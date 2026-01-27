AI恐加劇失業率？中國將推出應對AI影響促就業文件

新華社27日引述主管就業情況的中國人社部消息指，中國將推出「應對人工智慧影響促就業文件」。（中新社）

中國舉國衝刺發展人工智慧 （AI ），但也引發人們對就業機會替代的擔憂，恐加劇當前已存在的失業問題。中國官媒新華社27日引述主管就業情況的人社部消息指，中國將推出「應對人工智慧影響促就業文件」，但未進一步披露更多細節。

新華社27日報導，根據中國人力資源社會保障部消息，中國將實施穩崗擴容提質行動，推出重點行業就業支持舉措，推出應對人工智能 影響促就業文件。強化重點群體就業支持，印發高校畢業生等青年就業文件，出台統籌城鄉就業體系意見，建立常態化防止返貧致貧就業幫扶機制。

中國AI核心產業規模已超過人民幣兆元級，與此同時，AI正深度重構就業結構。新華社此前引述專家分析指，隨著生成式AI能力的持續提升，以體力勞動力為主的工業崗位、流程標準化的服務崗位以及數據處理類的文職崗位等，越來越感受到就業替代帶來的壓力。

中國工信部副部長張雲明21日曾表示，發展AI必然會遇到就業問題，每個國家在發展AI進程中，都會面臨類似挑戰，亦是必須解決的問題。而技術進步往往伴隨就業職位換代，「但不等於替代」，中國將培養更多既懂AI，又懂製造業的複合型人才。

中國人社部職業能力建設司副司長翟濤27日在國新辦記者會上表示，今年官方將大規模開展職業技能培訓，包含將組織實施青年技能提升、「人工智慧技術技能提升」等五項培訓行動，使培訓更好服務於產業發展。

據中國國家統計局22日發布，2025年12月非在校生16至24歲、25至29歲勞動力失業率分別為16.5%、6.9%，顯示就業情況繼續改善，符合季節性趨勢，但皆不及2024年同期水準。

不過，中國人社部發言人崔鵬程27日表示，2025年中國就業形勢保持總體穩定，全國城鎮新增就業1,267萬人，城鎮調查失業率平均值為5.2%，這意味著達成了去年「兩會」時，官方設定全年「全國城鎮調查失業率5.5%左右，城鎮新增就業1,200萬人以上」的目標。