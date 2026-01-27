我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普這4年 綠卡預估將少發240萬張 這些人最受影響

「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲

AI恐加劇失業率？中國將推出應對AI影響促就業文件

記者陳宥菘／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
新華社27日引述主管就業情況的中國人社部消息指，中國將推出「應對人工智慧影響促就業文件」。（中新社）
新華社27日引述主管就業情況的中國人社部消息指，中國將推出「應對人工智慧影響促就業文件」。（中新社）

中國舉國衝刺發展人工智慧AI），但也引發人們對就業機會替代的擔憂，恐加劇當前已存在的失業問題。中國官媒新華社27日引述主管就業情況的人社部消息指，中國將推出「應對人工智慧影響促就業文件」，但未進一步披露更多細節。

新華社27日報導，根據中國人力資源社會保障部消息，中國將實施穩崗擴容提質行動，推出重點行業就業支持舉措，推出應對人工智能影響促就業文件。強化重點群體就業支持，印發高校畢業生等青年就業文件，出台統籌城鄉就業體系意見，建立常態化防止返貧致貧就業幫扶機制。

中國AI核心產業規模已超過人民幣兆元級，與此同時，AI正深度重構就業結構。新華社此前引述專家分析指，隨著生成式AI能力的持續提升，以體力勞動力為主的工業崗位、流程標準化的服務崗位以及數據處理類的文職崗位等，越來越感受到就業替代帶來的壓力。

中國工信部副部長張雲明21日曾表示，發展AI必然會遇到就業問題，每個國家在發展AI進程中，都會面臨類似挑戰，亦是必須解決的問題。而技術進步往往伴隨就業職位換代，「但不等於替代」，中國將培養更多既懂AI，又懂製造業的複合型人才。

中國人社部職業能力建設司副司長翟濤27日在國新辦記者會上表示，今年官方將大規模開展職業技能培訓，包含將組織實施青年技能提升、「人工智慧技術技能提升」等五項培訓行動，使培訓更好服務於產業發展。

據中國國家統計局22日發布，2025年12月非在校生16至24歲、25至29歲勞動力失業率分別為16.5%、6.9%，顯示就業情況繼續改善，符合季節性趨勢，但皆不及2024年同期水準。

不過，中國人社部發言人崔鵬程27日表示，2025年中國就業形勢保持總體穩定，全國城鎮新增就業1,267萬人，城鎮調查失業率平均值為5.2%，這意味著達成了去年「兩會」時，官方設定全年「全國城鎮調查失業率5.5%左右，城鎮新增就業1,200萬人以上」的目標。

AI 人工智慧 人工智能

上一則

安徽女拿別人車實驗「滾水除冰」...積雪擋風玻璃瞬間裂了

下一則

高市再談台灣有事撤僑 中外交部痛批：沒資格對台灣置喙

延伸閱讀

中官媒新華社二次創作 也酸「川普和企鵝漫步格陵蘭」

中官媒新華社二次創作 也酸「川普和企鵝漫步格陵蘭」
鮑爾未「跛鴨」 Fed本周利率不動 市場關注暫停降息多久

鮑爾未「跛鴨」 Fed本周利率不動 市場關注暫停降息多久
北京今年GDP增長目標5% 將為大學畢業生提供10萬職缺

北京今年GDP增長目標5% 將為大學畢業生提供10萬職缺
喬州去年12月失業率3.6% 低於全美4.4%

喬州去年12月失業率3.6% 低於全美4.4%

熱門新聞

在加拿大總理卡尼上周六結束對中國的正式訪問後不到兩天，周一即傳出中國已經恢復購買加拿大的油菜籽。（美聯社）

加拿大總理結束訪華不到2天 中國就買了6萬噸油菜籽

2026-01-20 02:08
中共中央軍委副主席張又俠24日傳出涉嫌「違紀違法」，遭立案審查調查。（美聯社）

WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

2026-01-25 19:25
繼金條、銀條之後，中國近期又一金屬品種在社交平台上走紅，那就是投資「銅條」。然而深圳水貝多家貴金屬回收商表示，銅條的價值比較低，一般只能去廢品回收站，折價較大。（取材自瀟湘晨報）

金條銀條之後 銅條又火了？但中國變現只能去這個地方

2026-01-23 23:41
中共軍委副主席張又俠已遭官宣落馬，成為中共二十大後，第二位落馬的現任軍委副主席。圖為張又俠2024年4月在山東青島出席西太平洋海軍論壇。（記者廖士鋒／攝影）

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

2026-01-24 09:49
芝加哥機場，示意圖，圖中人物與內文無關。（特派員黃惠玲／攝影）

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

2026-01-20 07:30
海花島上由中國恆大集團開發的39棟建築，已被下達拆除令。（路透檔案照）

購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」

2026-01-20 12:03

超人氣

更多 >
華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活

華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活
明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手

明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手
圖輯／這波冬季風暴低溫恐持續至2月 民眾剷雪苦不堪言

圖輯／這波冬季風暴低溫恐持續至2月 民眾剷雪苦不堪言
華人親睹ICE執法像「綁架」 每天出門帶護照「防身」

華人親睹ICE執法像「綁架」 每天出門帶護照「防身」
這位奧斯卡影后也要搬離美國前往歐洲「相當興奮」

這位奧斯卡影后也要搬離美國前往歐洲「相當興奮」