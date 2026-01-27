中外交部宣布：施凱爾明到訪 願共同開啟中英關係新篇章

中國外交部發言人27日宣布，英國首相施凱爾將於28日至31日對中國進行正式訪問，期間，中國國家主席習近平將與他會見。圖為2024年11月施凱爾與習近平（右）在里約熱內盧G20領導人峰會期間會晤。（路透）

中國外交部發言人27日終於官宣，應國務院總理李強邀請，英國首相施凱爾 將於28日至31日對中國進行正式訪問。這是英國首相時隔8年再次訪問中國，中國外交部發言人郭嘉昆同日表示，施凱爾將與中國國家主席習近平 會面，並將造訪北京與上海。中方願與英方增進政治互信，深化務實合作，共同開啟中英關係健康穩定發展的新篇章。

中國外交部27日下午在網站以不具名發言人名義，發布施凱爾即將訪中的消息。隨後，郭嘉昆在例行記者會上，就施凱爾此行的安排以及中方的期待做出回應。

郭嘉昆表示，2024年8月，習近平應約同施凱爾通電話；11月在里約熱內盧G20領導人峰會期間與施凱爾會見，引領中英關係走上改善發展軌道。當前國際形勢變亂交織，中英作為聯合國安理會常任理事國，保持溝通，加強合作，符合兩國人民共同利益，也有利於促進世界和平穩定與發展。

郭嘉昆進一步介紹，施凱爾此訪是英國首相時隔8年再次訪中，訪問期間，習近平將與他會見，李強、全國人大常委會委員長趙樂際將分別同他會談、會見，就雙邊關係和共同關心的問題深入交換意見。除北京外，施凱爾還將訪問上海。

郭嘉昆表示，英國工黨政府執政以來明確表示，願同中方發展連貫、持久、戰略性的中英關係，積極推動兩國對話與合作。中方願以此訪為契機，同英方增進政治互信，深化務實合作，共同開啟中英關係健康穩定發展的新篇章，攜手為世界和平安全與穩定作出應有努力與貢獻。

英國政府上周批准北京在倫敦市中心興建一座備受爭議的超級大使館計畫，被視作為施凱爾訪中鋪平道路。彭博指出，施凱爾此次訪中，被視為工黨兌現競選期間「重啟對中關係」承諾的重要一步。

據報導，施凱爾此次訪問中國將率領約60名來自企業、大學和文化機構的代表隨行。路透此前報導，施凱爾到訪期間，兩國將重啟「黃金時代」時期創立的「中英企業家委員會」（UK-China CEO Council）商業對話。

近期有多位美國傳統盟友國家的領導人訪問中國，包含加拿大總理卡尼，正在北京訪問的芬蘭總理歐爾波，以及即將到訪的施凱爾。

施凱爾26日接受彭博採訪表示，英國不必在美國和中國之間作出選擇，他在與習近平會晤時，不會激怒美國總統川普或損害英美關係。他並宣稱此行將為英國企業帶來「重大機遇」。

結束訪中後，施凱爾將接續「閃電」訪問日本 。日本外務省26日發布聲明指，施凱爾將在31日訪問日本，日本首相高市早苗將與他會面，隨後共進工作晚宴。聲明指，預計施凱爾的訪問將進一步加強日英「加強版戰略夥伴關係」，兩國擁有共同的基本價值和原則。

▼收聽一洲焦點Podcast：