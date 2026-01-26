我的頻道

華男不到40歲肺癌四期 靠一方式10多年健康存活

中國持續抵制赴日旅遊 2月49條中日航線取消全部航班

中國青年掀約澡潮 澡堂「浴」火重生

中國新聞組／即時報導
洗浴中心更像一個大型的商業休閒綜合體。圖為某洗浴中心升級改造後的「網紅風格」。(取材自時代財經)
洗浴中心更像一個大型的商業休閒綜合體。圖為某洗浴中心升級改造後的「網紅風格」。(取材自時代財經)

中國澡堂文化歷史悠久，尤其以東北最為盛行。在剛過去的2025年，這個幾近式微的洗浴行業，意外獲得前所未有的關注度。在青年人掀起約澡潮下，全中國洗浴服務交易定單量同比增長逾30%，18至35歲的年輕族群占比高達58%。洗浴不再專屬中老年男性，而是一種親子、休閒、療癒的新方式。2030年行業規模預估將破2000億元人民幣(約287億美元)。

有人說在東北，「凡是看見最富麗堂皇和燈火輝煌的地方，幾乎都是澡堂」。如今，洗浴也早已不是簡單的泡澡。而「澡堂文化」也漸漸由北方轉移到南方，成為全國各地年輕人新的聚會休閒新據點。

綜合紅星新聞、觀察者網報導，美團數據顯示，2026年元旦假期，多個與洗浴中心相關的關鍵詞搜索量增長超幾十倍，00後搜索量占比近3成。而在跨城出遊消費中，瀋陽洗浴的交易規模和交易用戶數均位列全國第一。

大量年輕人湧向洗浴中心，也在「爆改」洗浴這個傳統的生意。除了基礎的泡澡池和桑拿房，KTV、兒童遊樂園、打麻將、玩電腦，就連自助餐、泳池泡溫泉幾乎都成了行業標配，洗浴中心更像一個大型的商業休閒綜合體。

據從業洗浴行業20多年的業者說：「以前上市公司、做地產、建材的『老闆們』不見了，現在生意是靠年輕人衝上去了。」

一名90後、在深圳從事金融業女性表示，純看電影、做SPA，已經滿足不了釋放日常壓力需求，「只有在洗浴中心才能完全忘記工作和帶娃的壓力，讓大腦能徹底放空」。

另一名23歲消費者則說，她從小在洗浴中心長大，把這裡當作自己的「第三空間」，據她粗略計算，近一年在洗浴中心總花費已超過兩、三萬元，單次消費均超千元。

據悉，隨著業態逐漸豐富，洗浴中心的消費也呈現出不同價位。時代財經查詢第三方平台發現，洗浴中心的基礎門票（含過夜）大多在200元價位，在此之上還有400元至600元的中端檔位，以及千元級別的高端檔位。門票價格越貴，二次消費項目定價也更貴。

調查顯示，22%的消費者選擇洗浴中心是為了「解壓放鬆」，17%希望體驗深夜小憩，16%追求養生療癒。

深圳某洗浴中心。(取材自時代財經)
深圳某洗浴中心。(取材自時代財經)

