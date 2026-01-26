我的頻道

暴雪 外賣平台竟鼓勵騎手「衝單」 挨轟無視生命安危

紐約生存手冊 / 冬季風暴來襲 PlowNYC追蹤鏟雪進度

緊張持續 中國外交部提醒春節避免赴日…機票免費退改簽

記者陳政錄／北京即時報導
隨著中日關係持續緊繃，越來越多中日航班取消，中國外交部也持續提醒民眾赴日風險，建議避免赴日。圖為遊客在日本東京淺草寺附近遊覽。（新華社）
隨著中日關係持續緊繃，越來越多中日航班取消，中國外交部也持續提醒民眾赴日風險，建議避免赴日。圖為遊客在日本東京淺草寺附近遊覽。（新華社）

隨中日關係緊張僵局持續，據中國外交部領事司今天發布訊息稱，農曆春節臨近，提醒中國公民近期避免前往日本。中方訊息還稱，近段時間以來，日本社會治安不靖，針對中國公民違法犯罪案件多發，部分地區連續發生地震等，中國公民在日本面臨「嚴重安全威脅」。

據中國外交部領事司官方微信帳號領事直通車，近段時間以來，日本社會治安不靖（不安定），針對中國公民違法犯罪案件多發。部分地區連續發生地震，造成人員受傷，日本政府已就後續地震發出警告。中國公民在日本面臨嚴重安全威脅。

中國外交部領事司表示，農曆春節臨近，外交部和中國駐日本使領館提醒公民近期避免前往日本，提醒已在日公民密切關注當地治安形勢，以及地震和次生災害預警訊息，提高安全防範意識，加強自我保護。

去年中日關係因日本首相高市早苗的「台灣有事論」惡化以來，中國外交部已多次示警民眾赴日風險，提醒中國公民避免前往日本，航空公司也分別發布通知，對日本航線客票特殊處理。

據觀察者網，今天，中國國航、東航、南航、山航、川航、廈航等航司再陸續發布通知稱，於1月26日前出票，航班起飛日期在2026年3月29日（含）至2026年10月24日（含）的日本進出港或經停航班，可免費退改簽。

上述情況也使得中日航班大減，據中國航空資訊平台航班管家資料顯示，截至1月26日，2026年2月已有49條航線取消全部航班，比一月進一步增加。數據顯示，2026年1月，中國中國赴日本航班取消率達47.2%，較2025年12月增長7.8個百分點。

日本 地震 春節

